Grand Prix d’Autriche : Russell s’impose devant Verstappen, Ferrari gâche sa course

George Russell a remporté le Grand Prix d’Autriche au terme d’une course maîtrisée à Spielberg. Le pilote Mercedes s’est imposé devant Max Verstappen et Kimi Antonelli, signant sa première victoire depuis l’ouverture de la saison en Australie. Dans une course marquée par la stratégie, la chaleur et la gestion des pneus, le Britannique a construit son succès sans commettre d’erreur majeure.

Russell a surtout fait la différence par sa régularité. Là où d’autres ont perdu du temps dans le trafic ou souffert sur certains relais, le pilote Mercedes a conservé un rythme élevé et a parfaitement exploité les choix de son équipe.

Verstappen pousse, mais ne renverse pas Russell

Max Verstappen termine deuxième sur le circuit de Red Bull. Le Néerlandais a longtemps montré un très bon rythme, au point d’apparaître par moments comme l’un des pilotes les plus rapides en piste. Mais il n’a pas réussi à reprendre l’avantage sur Russell.

Pour Red Bull, ce résultat laisse un sentiment mitigé. Verstappen termine devant la majorité de ses rivaux directs, mais manque la victoire sur un Grand Prix où l’équipe pouvait espérer mieux devant son public.

Antonelli garde la tête du championnat

Kimi Antonelli complète le podium après une course moins limpide que celle de Russell. L’Italien a aller chercher une troisième place importante. Ce podium lui permet surtout de préserver sa position au championnat. Antonelli reste leader et conserve 40 points d’avance sur George Russell, désormais son nouveau dauphin.

Ferrari partait haut, Ferrari finit frustrée

La grande déception du jour vient de Ferrari. La Scuderia s’élançait pourtant en deuxième et troisième positions, avec une vraie occasion de jouer la victoire ou, au minimum, le podium. Mais la course a rapidement tourné à la frustration pour les deux monoplaces rouges.

Les Ferrari ont notamment souffert avec les pneus durs. Le rythme s’est dégradé, les positions ont été perdues, et ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc n’ont pu convertir leur bonne position de départ en bon résultat. Hamilton termine cinquième, loin de ce que Ferrari pouvait viser. Leclerc, lui, glisse jusqu’à la huitième place après une course compliquée.

Le résultat est d’autant plus décevant que Ferrari avait les cartes en main au départ. Avec deux voitures placées aux avant-postes, l’équipe italienne pouvait viser un gros total de points. Elle repart finalement avec une cinquième et une huitième place, un bilan insuffisant au vu du potentiel affiché avant la course.

Hadjar prend de gros points, Gasly et Ocon restent loin

Isack Hadjar a signé la meilleure performance française du week-end en terminant sixième avec sa Red Bull. Sa course a été propre et efficace, et il a su profiter des difficultés de Ferrari pour s’installer dans les points. Cette sixième place représente un résultat solide dans un Grand Prix où les écarts de rythme et les stratégies ont pesé lourd.

Les deux autres pilotes français ont connu une course plus discrète. Pierre Gasly termine treizième avec Alpine, sans parvenir à entrer dans les points. Esteban Ocon finit seizième, lui aussi hors du top 10. Pour eux, le Grand Prix d’Autriche se referme sans récompense au classement.

Le championnat se resserre derrière Antonelli

Au classement pilotes, Kimi Antonelli conserve la tête après sa troisième place en Autriche. George Russell, vainqueur du jour, devient son nouveau dauphin et revient à 40 points du leader. Lewis Hamilton est au troisième rang avec à sa cinquième place, malgré une course frustrante pour Ferrari.

Russell réalise donc l’excellente opération du week-end. Il gagne la course, relance Mercedes et grimpe dans la hiérarchie du championnat. Ferrari, de son côté, laisse filer une occasion après avoir placé ses voitures en deuxième et troisième positions sur la grille. Le Grand Prix d’Autriche confirme une chose : Mercedes a retrouvé de l’efficacité, pendant que Ferrari a encore laissé trop de points en route.