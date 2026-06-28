— Mondial : découvrez le programme complet des seizièmes de finale, qui débutent dès ce dimanche

La Coupe du monde 2026 entre enfin dans le dur. La phase de groupes est terminée, les calculs aussi. Place aux seizièmes de finale, premier tour à élimination directe du tournoi. Seize matchs sont au programme, de ce dimanche au vendredi 3 juillet.

Dimanche 28 juin : Afrique du Sud – Canada

Les seizièmes de finale débutent avec Afrique du Sud – Canada. Le coup d’envoi sera donné à 21h. Le match sera diffusé sur beIN Sports 1 et M6.

Lundi 29 juin : Brésil – Japon, Allemagne – Paraguay et Pays-Bas – Maroc

Trois affiches sont au programme lundi. Le Brésil affrontera le Japon à 19h, sur beIN Sports 1 et M6. L’Allemagne jouera contre le Paraguay à 22h30, également sur beIN Sports 1 et M6. Dans la nuit, les Pays-Bas défieront le Maroc à 3h, sur beIN Sports 1.

Mardi 30 juin : Côte d’Ivoire – Norvège, France – Suède et Mexique – Équateur

La Côte d’Ivoire affrontera la Norvège à 19h, sur beIN Sports 1 et M6. La France jouera ensuite son seizième de finale contre la Suède à 23h, sur beIN Sports 1 et M6. Plus tard dans la nuit, le Mexique sera opposé à l’Équateur à 3h, sur beIN Sports 1.

Mercredi 1er juillet : Angleterre – RD Congo, Belgique – Sénégal et États-Unis – Bosnie-Herzégovine

L’Angleterre affrontera la RD Congo à 18h, sur beIN Sports 1 et M6. La Belgique jouera contre le Sénégal à 22h, sur beIN Sports 1. Dans la nuit, les États-Unis défieront la Bosnie-Herzégovine à 2h, également sur beIN Sports 1.

Jeudi 2 juillet : Espagne – Autriche, Portugal – Croatie et Suisse – Algérie

L’Espagne affrontera l’Autriche à 21h, sur beIN Sports 1 et M6. Le Portugal jouera ensuite contre la Croatie à 1h, sur beIN Sports 1. L’Algérie disputera son seizième de finale face à la Suisse à 5h, également sur beIN Sports 1.

Vendredi 3 juillet : Australie – Égypte, Argentine – Cap-Vert et Colombie – Ghana

L’Australie affrontera l’Égypte à 20h, sur beIN Sports 1 et M6. L’Argentine jouera contre le Cap-Vert à minuit, sur beIN Sports 1. Le dernier seizième de finale opposera la Colombie au Ghana à 3h30, également sur beIN Sports 1.