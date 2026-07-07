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Mondial : Argentine-Égypte à 18h, Suisse-Colombie à 22h, les derniers huitièmes se jouent ce mardi

7 juillet 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
— Coupe du monde 2026 : Argentine-Égypte à 18h, Suisse-Colombie à 22h, les deux derniers huitièmes de finale se jouent ce mardi
Coupe du monde 2026 : Argentine-Égypte à 18h, Suisse-Colombie à 22h, les deux derniers huitièmes de finale se jouent ce mardi

La Coupe du monde boucle ses huitièmes de finale ce mardi avec deux affiches au programme. À 18h, l’Argentine affronte l’Égypte à Atlanta. À 22h, la Suisse défie la Colombie à Vancouver. Les deux rencontres sont diffusées sur M6 et beIN Sports 1.  

Le premier match oppose le champion du monde en titre à l’équipe de Mohamed Salah. L’Argentine arrive après un seizième de finale beaucoup plus compliqué que prévu contre le Cap-Vert, remporté 3-2 après prolongation. Les Argentins ont dû aller au bout de l’effort pour éviter une énorme surprise et atteindre ce huitième.  

En face, l’Égypte s’est qualifiée aux tirs au but contre l’Australie après un nul 1-1. Les Pharaons avancent avec un statut d’outsider, mais pas en victime annoncée.

Messi contre Salah, duel de stars

C’est évidemment l’attraction du jour : Lionel Messi contre Mohamed Salah. Messi, 39 ans, reste l’arme principale de l’Albiceleste et figure parmi les meilleurs buteurs de la compétition, à égalité avec Mbappé et Haaland. L’Argentine reste favorite, mais elle s’est fait peur lors de son dernier match contre le Cap-Vert.

Pour l’Égypte, l’enjeu est énorme. Une victoire contre l’Argentine l’enverrait en quart de finale, un stade qu’elle n’a jamais atteint.

Suisse-Colombie pour finir les huitièmes

À 22h, le dernier huitième oppose la Suisse à la Colombie au BC Place de Vancouver. Le vainqueur de cette rencontre affrontera en quart de finale le vainqueur d’Argentine-Égypte. Le tableau sera donc complètement fixé à l’issue de cette soirée.  

La Suisse s’est qualifiée en battant l’Algérie 2-0 au tour précédent. La Colombie se présente avec un parcours solide. Les Cafeteros sont invaincus depuis le début du tournoi et ont éliminé le Ghana au tour précédent.

￼On connaîtra donc ce soir tous les quarts de finale, qui se disputeront à partir de jeudi, avec le match France-Maroc à 22h.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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