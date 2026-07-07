L’Ukraine affirme avoir frappé huit pétroliers russes de la « flotte fantôme » en mer d’Azov

L’armée ukrainienne a annoncé mardi avoir mené une attaque contre huit pétroliers russes appartenant à ce qu’elle appelle la « flotte fantôme » de Moscou. Selon Kiev, ces navires transportaient du carburant destiné à la Crimée occupée, dans le cadre d’une campagne visant à perturber les capacités logistiques russes dans la région.

Dans un communiqué publié sur Telegram, les forces ukrainiennes de systèmes aériens sans pilote ont affirmé avoir ciblé les huit bâtiments dans la mer d’Azov. Elles ont précisé que chaque navire était soumis à des sanctions internationales et disposait d’un port en lourd d’environ 7 000 tonnes. Les autorités ukrainiennes n’ont toutefois pas fourni de détails sur l’ampleur des dégâts causés.

Cette annonce intervient au lendemain d’une autre déclaration des forces ukrainiennes, qui affirmaient avoir déjà frappé deux autres navires de cette même flotte clandestine dans la zone. Kiev intensifie depuis plusieurs semaines ses opérations contre les infrastructures énergétiques et logistiques liées à la Crimée, un territoire annexé par la Russie en 2014 avant l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022.

Selon les forces ukrainiennes, ces attaques visent à compliquer l’approvisionnement des troupes russes en carburant et en munitions. « Frapper la logistique navale ennemie complique l’approvisionnement en carburant et en munitions nécessaires au soutien des activités des troupes russes », ont-elles déclaré, en référence notamment aux forces déployées en Crimée.

L’armée ukrainienne a diffusé des images en noir et blanc présentées comme provenant de drones, montrant des navires ciblés et semblant prendre feu. Ces images et les affirmations de Kiev n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Depuis plusieurs mois, l’Ukraine appelle ses alliés internationaux à renforcer les mesures contre les navires utilisés pour contourner les sanctions occidentales et permettre l’exportation du pétrole russe. Les forces ukrainiennes ont déjà mené plusieurs attaques avec des drones maritimes contre des navires transportant des hydrocarbures russes en mer Noire, dans le but de réduire les revenus permettant à Moscou de financer son effort de guerre.