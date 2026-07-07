Entrevue

Condamnée en appel, Marine Le Pen réunit les cadres du RN pour décider de sa candidature

7 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Noe Tifault

Marine Le Pen est arrivée mardi vers 14h45 au siège du Rassemblement national pour une réunion avec les principaux dirigeants du parti. L’objet : trancher la question de sa candidature à l&#0

Condamnée en appel, Marine Le Pen réunit les cadres du RN pour décider de sa candidature
Condamnée en appel, Marine Le Pen réunit les cadres du RN pour décider de sa candidature

Marine Le Pen qui s’exprimera à 20h00 au JT de TF1, est arrivée mardi vers 14h45 au siège du Rassemblement national pour une réunion avec les principaux dirigeants du parti. L’objet : trancher la question de sa candidature à l’élection présidentielle, alors qu’elle vient d’être condamnée en appel à quinze mois ferme d’inéligibilité et au port d’un bracelet électronique.

La cour d’appel a confirmé la condamnation de Marine Le Pen, lui infligeant quinze mois ferme d’inéligibilité assortis du port d’un bracelet électronique. Une peine qui ne l’empêche pas formellement de se présenter à la présidentielle de 2027, mais qui plonge son avenir politique dans une incertitude profonde.

C’est dans ce contexte que la cheffe de file du RN a rejoint le siège du parti en début d’après-midi, accompagnée des cadres les plus proches du mouvement. La réunion, toujours en cours au moment des premières informations disponibles, doit permettre de trancher une question centrale : Marine Le Pen sera-t-elle ou non candidate à l’élection présidentielle, malgré sa situation judiciaire ?

Le politologue Bruno Cautrès, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, a apporté ses précisions sur les enjeux de cette décision. La configuration est inédite : une candidate potentielle, éligible sur le plan légal mais contrainte à un dispositif de surveillance électronique, devrait mener campagne dans des conditions que le parti n’a jamais eu à anticiper.

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