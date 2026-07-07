Les écoles Pigier de Troyes, Reims et Metz reprises par leurs salariées

Après le redressement judiciaire du groupe Y Schools, les équipes pédagogiques des trois campus franchisés ont obtenu la reprise de leurs établissements.

Le tribunal judiciaire de Troyes a validé la reprise par leurs salariées des trois écoles Pigier de Troyes, Reims et Metz. Ces établissements, touchés par le redressement judiciaire du réseau Y Schools, échappent ainsi à la fermeture. Les équipes pédagogiques ont constitué une structure pour racheter les franchises et assurer la continuité des formations.

Une continuité assurée pour les étudiants

Cette décision préserve les parcours des étudiants inscrits dans ces trois campus situés dans l’Aube, la Marne et la Moselle. Les salariées, connaissant parfaitement le fonctionnement de leurs établissements, garantissent une transition sans rupture pour les apprenants. Le modèle économique reposera désormais sur une gestion autonome, libérée du réseau national.

Un réseau national en difficulté

Le groupe Y Schools, qui regroupe plusieurs enseignes d’écoles privées, traverse une crise financière majeure. La formule choisie à Troyes, Reims et Metz illustre une solution locale face aux difficultés d’un réseau centralisé. D’autres établissements du groupe attendent encore de connaître leur sort.