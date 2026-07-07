Malgré un budget en baisse, les fonctionnaires restent nombreux à prévoir des vacances cet été

La grande majorité des agents de la fonction publique prévoit de partir en vacances cet été, mais dans un contexte marqué par les contraintes budgétaires. Selon une enquête réalisée par l’Ifop pour l’Alliance France Tourisme, 82 % des fonctionnaires comptent s’absenter au moins une semaine, contre 68 % de l’ensemble des Français. Avec près de 5,8 millions d’agents, la fonction publique demeure un acteur majeur du tourisme intérieur.

Cette volonté de partir s’accompagne toutefois d’une réduction des dépenses. Près de six fonctionnaires sur dix indiquent qu’ils diminueront leur budget vacances en raison de l’inflation, une proportion qui atteint 73 % parmi les ménages les plus modestes. Les difficultés financières conduisent également 18 % des agents à renoncer complètement à un séjour estival.

La France reste la destination privilégiée

Pour les foyers qui partiront, les dépenses resteront limitées. Près des deux tiers des vacanciers prévoient un budget inférieur à 2 000 euros pour un foyer comptant en moyenne 2,7 personnes. Les agents appartenant à la catégorie C sont encore plus nombreux à se fixer ce plafond.

La France demeure de loin la destination la plus prisée, choisie par 71 % des répondants, devant le reste de l’Europe. Afin de limiter les coûts, un vacancier sur cinq prévoit d’être hébergé gratuitement par des proches ou de la famille. Face à cette situation, l’Alliance France Tourisme appelle à renforcer les dispositifs d’aide au départ et à développer des offres plus accessibles pour les ménages aux revenus les plus modestes.