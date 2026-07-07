Une étude dénonce des loyers étudiants largement supérieurs aux plafonds autorisés

La quasi-totalité des annonces de logements destinés aux étudiants ne respecterait pas les règles de l’encadrement des loyers dans plusieurs grandes villes françaises. Selon une étude publiée par Que Choisir Ensemble, 95 % des annonces analysées à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Grenoble et Montpellier dépassent les plafonds légaux, avec un surcoût moyen de 234 euros par mois.

L’association a examiné 125 annonces de studios de moins de 18 m² publiées sur plusieurs plateformes immobilières. Elle estime que de nombreux propriétaires appliquent des compléments de loyer jugés excessifs et insuffisamment justifiés, ce qui conduit à des montants bien supérieurs aux limites prévues par la réglementation.

L’avenir du dispositif en question

Alors que l’expérimentation de l’encadrement des loyers doit prendre fin en novembre, Que Choisir Ensemble plaide pour sa prolongation et pour un contrôle renforcé de son application. Un texte soutenu par le gouvernement prévoit d’ailleurs d’étendre le dispositif pour deux années supplémentaires.

L’association rappelle que neuf étudiants sur dix doivent se tourner vers le parc locatif privé faute de places suffisantes dans les résidences du Crous. Elle souligne que les loyers atteignent en moyenne 600 euros par mois, jusqu’à près de 1 000 euros à Paris, tandis que les aides personnalisées au logement ne couvriraient qu’une partie limitée des dépenses. Elle met également en garde contre le développement des offres de coliving, dont les tarifs sont alourdis par des prestations annexes souvent peu adaptées aux besoins des étudiants.