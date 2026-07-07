George Clooney sacré à Venise : la Mostra lui remettra un Lion d’or d’honneur pour sa carrière

George Clooney recevra un Lion d’or d’honneur lors de la prochaine Mostra de Venise. La récompense lui sera remise à l’occasion de la 83e édition du festival, organisée du 2 au 12 septembre 2026 sur le Lido. Cette distinction salue l’ensemble de la carrière de l’acteur, réalisateur et producteur américain, aujourd’hui âgé de 65 ans. La décision a été validée par le conseil d’administration de la Biennale de Venise, sur recommandation d’Alberto Barbera, directeur artistique du festival. Clooney rejoint ainsi la liste des personnalités honorées par l’un des prix les plus prestigieux du cinéma européen, distinct du Lion d’or remis au meilleur film en compétition.

« Un immense honneur » pour Clooney

George Clooney a réagi en rappelant son lien particulier avec Venise. Il a évoqué ses « moments extraordinaires » vécus sur place et qualifié le festival de « préféré ». Recevoir ce Lion d’or d’honneur représente pour lui « un immense honneur ». L’acteur a aussi glissé une pointe d’autodérision, en reconnaissant que cette distinction signifiait sans doute qu’il vieillissait.

Ce lien avec Venise est ancien. Clooney y a présenté plusieurs films majeurs depuis la fin des années 1990. Sa première apparition importante au festival remonte à 1998 avec Out of Sight. Il y revient ensuite comme réalisateur avec Good Night, and Good Luck, présenté en 2005, puis avec The Ides of March et Suburbicon.

Une carrière entre cinéma d’auteur et productions hollywoodiennes

La Mostra récompense sa trajectoire à Hollywood : celle d’un acteur devenu star mondiale, puis réalisateur et producteur installé. George Clooney s’est imposé dans les années 1990 avec la série ER, avant de construire une filmographie très large au cinéma.

Son parcours passe par des thrillers comme Michael Clayton, des comédies comme Ocean’s Eleven et O Brother, Where Art Thou?, des films de science-fiction comme Gravity et Solaris, ou encore des œuvres plus politiques comme Syriana et Good Night, and Good Luck. Il a remporté deux Oscars au cours de sa carrière.

Venise, un festival central dans son parcours

La relation entre George Clooney et la Mostra ne se limite pas à cette récompense. L’acteur a régulièrement foulé le tapis rouge vénitien, notamment pour Gravity en 2013, Wolfs en 2024 aux côtés de Brad Pitt, puis Jay Kelly en 2025. Dans ce dernier film, il incarne une star de cinéma confrontée à une crise existentielle avant de recevoir un prix pour l’ensemble de sa carrière lors d’un festival italien. Venise tient aussi une place personnelle dans sa vie. C’est dans la ville italienne qu’il a épousé Amal Alamuddin en 2014, lors d’une cérémonie très médiatisée.

Une récompense avant l’annonce de la sélection

Le Lion d’or d’honneur sera remis pendant une édition dont la sélection complète doit être annoncée plus tard en juillet. La 83e Mostra de Venise ouvrira le 2 septembre et se terminera le 12 septembre 2026. George Clooney y arrivera cette fois non pas seulement pour défendre un film, mais pour recevoir l’un des hommages les plus symboliques de sa carrière.