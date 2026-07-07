Trois milliards d’euros d’économies supplémentaires annoncés par le gouvernement

Le ministre de l’économie Roland Lescure reconnaît la difficulté d’atteindre l’objectif de 5 % de déficit public en 2026.

Le gouvernement a annoncé mardi trois milliards d’euros d’économies supplémentaires pour l’État et la Sécurité sociale. Cette décision intervient après un comité d’alerte des finances publiques au cours duquel le ministre de l’économie Roland Lescure a admis que l’objectif de 5 % de déficit public fixé pour 2026 serait difficile à atteindre. L’exécutif s’engage néanmoins à s’en rapprocher au maximum, dans un contexte de tension budgétaire persistante.

Maîtriser la dérive budgétaire

Ces nouvelles coupes budgétaires visent à contenir la dérive des comptes publics français. Le gouvernement tente ainsi de rassurer les marchés et les institutions européennes sur sa capacité à maîtriser les dépenses. La trajectoire de réduction du déficit reste cependant semée d’embûches, les marges de manœuvre se réduisant face aux contraintes économiques actuelles.

Un objectif difficile à tenir

L’annonce de ces trois milliards d’économies supplémentaires témoigne des difficultés rencontrées par l’exécutif pour respecter ses engagements budgétaires. Les modalités précises de ces coupes n’ont pas encore été détaillées, mais elles devraient toucher différents postes de dépenses de l’État et de la protection sociale. La réalisation effective de ces économies constituera un enjeu majeur pour la crédibilité budgétaire de la France.