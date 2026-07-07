Le groupe Bogart négocie le rachat de Marionnaud auprès de son propriétaire hongkongais

L’enseigne de parfumerie Marionnaud pourrait prochainement changer de propriétaire. Le conglomérat hongkongais CK Hutchison a annoncé l’ouverture de discussions en vue d’une cession au profit de David Konckier, principal actionnaire du groupe français Bogart.

CK Hutchison indique avoir lancé les procédures d’information et de consultation prévues dans le cadre de ce projet de changement d’actionnaire. De son côté, le groupe Bogart précise que cette démarche est menée à titre personnel par David Konckier et qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un processus de négociation exclusif.

Un réseau de 700 magasins en Europe

En France, Marionnaud a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 536 millions d’euros en 2024 et exploite 377 points de vente. À l’échelle européenne, l’enseigne compte près de 700 magasins, ce qui en fait l’un des principaux acteurs du marché de la parfumerie sélective.

Pendant toute la durée des discussions, CK Hutchison assure que l’activité de Marionnaud se poursuivra normalement. Le groupe précise qu’aucun changement n’est prévu dans le fonctionnement quotidien de l’entreprise tant que les négociations ne seront pas achevées.