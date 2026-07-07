L’ancien patron de l’OTAN alerte : le Royaume-Uni risque un accueil « glacial » au sommet d’Ankara

L’ancien secrétaire général de OTAN, George Robertson, a vivement critiqué le gouvernement britannique pour ne pas avoir présenté de trajectoire claire afin de porter les dépenses consacrées à la défense de base à 3,5 % du produit intérieur brut. Selon lui, cette absence d’engagement pourrait valoir au Royaume-Uni un accueil « glacial » de la part de ses alliés lors du sommet de l’OTAN organisé à Ankara.

Également coauteur de la Revue stratégique de défense du Royaume-Uni publiée l’an dernier, George Robertson a renforcé ses critiques à l’égard de la stratégie du Premier ministre Keir Starmer. Le gouvernement britannique a récemment annoncé un investissement supplémentaire de 15 milliards de livres sterling destiné à moderniser des forces armées affaiblies et à préparer le pays aux conflits de demain.

L’objectif de consacrer 3,5 % du PIB à la défense de base, complété par 1,5 % supplémentaire pour la sécurité nationale au sens large d’ici 2035, a été adopté l’an dernier par les membres de l’OTAN. Cette décision répond notamment aux pressions exercées par le président américain Donald Trump, qui demande depuis plusieurs années aux alliés européens d’augmenter significativement leurs efforts en matière de défense.

Alors que Keir Starmer se rend à Ankara pour participer au sommet de l’OTAN, George Robertson estime que le Royaume-Uni ne dispose plus que de quelques années pour se préparer à des menaces qui, selon lui, se sont nettement intensifiées depuis la rédaction de la revue stratégique. Il considère que le contexte sécuritaire s’est considérablement détérioré et que les engagements britanniques actuels risquent d’être jugés insuffisants par les autres membres de l’Alliance.