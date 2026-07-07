L’OTAN choisit le système suédois GlobalEye de Saab pour remplacer sa flotte d’AWACS

L’OTAN a annoncé mardi son intention d’acquérir une dizaine d’avions de surveillance GlobalEye du groupe suédois Saab pour remplacer sa flotte vieillissante d’avions AWACS, dans le cadre d’un programme estimé à environ 4,5 milliards de dollars.

Cette décision, dévoilée lors du sommet de l’Alliance à Ankara, marque le choix du système suédois au détriment du E-7 Wedgetail proposé par le constructeur américain Boeing.

Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a expliqué que le remplacement des AWACS, en service depuis la guerre froide et reconnaissables à leur imposant radar rotatif, permettra à l’Alliance de mieux répondre aux menaces modernes, notamment les essaims de drones.

« Cela nous permettra de maintenir la force et la crédibilité des capacités de surveillance et d’alerte précoce de l’OTAN pour les décennies à venir », a déclaré Mark Rutte.

Alors que le président américain Donald Trump continue d’exhorter les alliés européens à augmenter leurs dépenses militaires et à acheter davantage d’équipements américains, le secrétaire général de l’OTAN a insisté sur le caractère transatlantique du programme.

Selon lui, le système GlobalEye, installé sur des avions d’affaires Bombardier Global 6500, est développé grâce à une coopération entre les industries européennes, canadiennes et américaines.

Le GlobalEye était en concurrence avec le E-7 Wedgetail de Boeing, un avion de commandement et de surveillance basé sur le Boeing 737, destiné à coordonner les opérations aériennes.

L’OTAN a indiqué que le GlobalEye avait déjà démontré son efficacité en opération, sans fournir davantage de précisions sur les critères ayant motivé son choix.

L’Alliance ouvre désormais des négociations formelles avec Saab afin de finaliser le contrat.

Le directeur général de Saab, Micael Johansson, a estimé la valeur du programme à environ 4,5 milliards de dollars et a indiqué que les premières livraisons pourraient débuter dès 2030 si un accord est conclu dans les prochains mois.