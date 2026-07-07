La présidente moldave Maia Sandu nomme Eugeniu Osmochescu Premier ministre par intérim

La présidente de la Moldavie, Maia Sandu, a nommé mardi le vice-Premier ministre Eugeniu Osmochescu au poste de Premier ministre par intérim, à la suite de la démission surprise d’Alexandru Munteanu, annoncée vendredi.

Selon un décret présidentiel, Eugeniu Osmochescu prendra officiellement ses fonctions mercredi. Il occupait jusqu’à présent les postes de vice-Premier ministre et de ministre du Développement économique et de la Numérisation.

Avant son entrée au gouvernement moldave, il travaillait à la Société financière internationale (SFI), la branche de la Banque mondiale chargée du financement du secteur privé.

Alexandru Munteanu avait justifié sa démission en affirmant qu’il ne pouvait plus exercer ses fonctions « conformément à ses convictions ».

Dans un message publié sur Facebook, il a remercié son successeur d’avoir accepté cette responsabilité et lui a souhaité « plein succès dans cette mission ».

Maia Sandu avait indiqué vendredi qu’elle consulterait les différents groupes parlementaires afin de désigner un nouveau chef du gouvernement.

Le Parti Action et Solidarité (PAS), formation pro-européenne de la présidente, dispose de la majorité au Parlement, qui compte 101 sièges.

Alexandru Munteanu avait été nommé Premier ministre après les élections législatives de septembre, remportées largement par le PAS face à un parti rival favorable à un rapprochement avec la Russie.