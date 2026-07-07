L’OMS alerte sur une nouvelle vague de chaleur potentiellement plus meurtrière en Europe

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti mardi que l’Europe pourrait connaître « des semaines encore plus meurtrières » avec l’arrivée d’une nouvelle vague de chaleur intense en provenance de l’Atlantique, alors que plusieurs pays se remettent à peine d’un épisode caniculaire exceptionnel.

Selon l’OMS, les températures devraient atteindre jusqu’à 43 °C au Portugal et dans le sud de l’Espagne au cours des prochains jours.

Le directeur régional de l’OMS pour l’Europe, Hans Kluge, a réuni lundi en urgence des représentants de 41 pays, de la Commission européenne et d’organisations de la société civile afin d’évaluer les enseignements tirés de la récente vague de chaleur et de préparer la réponse à celle qui s’annonce.

Hans Kluge a souligné que les pays disposant de plans sanitaires spécifiques contre les fortes chaleurs avaient réagi plus rapidement et mieux protégé leur population lors de l’épisode de juin. Il a toutefois rappelé que moins de la moitié des États membres européens de l’OMS disposent actuellement d’un tel dispositif.

Les experts estiment que la vague de chaleur du 20 au 28 juin a été la plus intense jamais enregistrée en Europe. Elle a perturbé la production d’électricité, endommagé des infrastructures et fortement sollicité les systèmes de santé.

Les scientifiques considèrent que cet épisode extrême est très probablement lié au changement climatique.

La France, les Pays-Bas et la Belgique ont enregistré ensemble environ 3 700 décès supplémentaires durant cette période, un bilan que les autorités qualifient encore de provisoire et susceptible d’être révisé à la hausse.

Dans plusieurs régions d’Europe, les températures ont atteint ou dépassé les 40 °C.

L’OMS estime également que les populations les plus vulnérables restent insuffisamment protégées, notamment les résidents des maisons de retraite, les personnes sans domicile fixe et les personnes âgées vivant dans l’isolement.

Selon Hans Kluge, les efforts doivent désormais porter sur deux priorités : corriger les faiblesses révélées par la précédente vague de chaleur avant l’arrivée de la prochaine et renforcer durablement les systèmes de santé afin qu’ils soient capables de faire face à la multiplication des épisodes climatiques extrêmes.