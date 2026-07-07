Le PDG de Volkswagen mis à l’épreuve par les syndicats concernant son plan de suppressions d’emplois drastiques

Le PDG de Volkswagen, Oliver Blume, fait face à l’un des plus grands défis de son mandat : convaincre le conseil de surveillance du constructeur allemand d’approuver un vaste plan de restructuration comprenant des suppressions d’emplois et des fermetures d’usines, afin de renforcer la compétitivité du groupe face à la montée en puissance des constructeurs chinois.

Le conseil de surveillance doit examiner ce projet lors d’une réunion prévue le 9 juillet. Cette réforme constitue la deuxième tentative majeure d’Oliver Blume de transformer en profondeur le groupe depuis son arrivée à la tête de Volkswagen.

Le plan prévoit une réduction significative des effectifs ainsi que la fermeture de plusieurs sites de production, dans un contexte de baisse de la demande en Europe, de pression sur les marges et de concurrence accrue des fabricants chinois de véhicules électriques.

Toutefois, le dirigeant devra composer avec une forte opposition des représentants des salariés. Les syndicats disposent d’une influence considérable au sein du conseil de surveillance, où ils occupent la moitié des sièges, ce qui leur confère un pouvoir important pour soutenir ou bloquer les décisions stratégiques du groupe.

Volkswagen cherche à réduire ses coûts afin de préserver sa rentabilité et financer sa transition vers l’électrique, alors que les constructeurs chinois gagnent rapidement des parts de marché grâce à des modèles moins chers et à un développement technologique accéléré.

L’issue des discussions du 9 juillet pourrait ainsi déterminer l’ampleur de la restructuration du premier constructeur automobile européen et marquer un tournant dans la stratégie du groupe pour les années à venir.