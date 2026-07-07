Le système de paiement de la BCE victime d’une deuxième panne en une semaine

Le système de paiement de la Banque centrale européenne (BCE) a subi lundi une deuxième interruption en l’espace d’une semaine, à la suite d’un problème lié à une mise à jour logicielle.

Le système T2, utilisé pour traiter chaque jour des milliers de milliards d’euros de transactions, est resté indisponible pendant environ 40 minutes au cours de la nuit. Cette panne a entraîné des retards dans les règlements en euros ainsi qu’en couronnes danoises.

Selon la BCE, le dysfonctionnement a été provoqué par une récente mise à jour informatique. Un porte-parole de l’institution a indiqué que le problème avait été identifié et corrigé, ajoutant que les systèmes fonctionnaient désormais normalement.

Un trésorier d’une grande banque de la zone euro a confirmé que quelques retards étaient encore constatés au début de la journée de lundi, avant un retour progressif à la normale.

Une panne similaire s’était déjà produite le 29 juin. L’an dernier, une défaillance matérielle avait paralysé le système T2 pendant près de sept heures, retardant le versement de salaires, de prestations sociales et le règlement de certaines transactions sur les marchés financiers de la zone euro.