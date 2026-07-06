Zelensky dénonce le manque de production de systèmes de défense antimissile

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé « absurde » que l’industrie mondiale de la défense ne parvienne toujours pas à produire suffisamment de systèmes de défense antimissile pour répondre aux besoins face aux attaques russes.
Dans son allocution quotidienne, il a souligné que les frappes de missiles balistiques russes contre les villes ukrainiennes démontrent l’urgence d’accroître la production d’intercepteurs et de systèmes de défense aérienne.
Zelensky a affirmé que l’Ukraine disposait des compétences techniques nécessaires pour fabriquer ce type d’armement. Il a estimé que si les États-Unis accordaient des licences de production des systèmes Patriot, l’Ukraine pourrait non seulement renforcer sa propre défense, mais également contribuer à la sécurité de ses partenaires.
Ses déclarations interviennent au lendemain d’une importante attaque russe de missiles et de drones contre plusieurs régions d’Ukraine, qui a mis en évidence les difficultés de Kiev à intercepter les missiles balistiques en raison du manque d’intercepteurs disponibles.
Le président ukrainien a appelé les alliés occidentaux à accélérer la production et les livraisons de systèmes de défense aérienne, estimant qu’un renforcement rapide de ces capacités permettrait de mieux protéger les populations civiles contre les bombardements.
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