Zelensky dénonce le manque de production de systèmes de défense antimissile

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé « absurde » que l’industrie mondiale de la défense ne parvienne toujours pas à produire suffisamment de systèmes de défense antimissile pour répondre aux besoins face aux attaques russes.

Dans son allocution quotidienne, il a souligné que les frappes de missiles balistiques russes contre les villes ukrainiennes démontrent l’urgence d’accroître la production d’intercepteurs et de systèmes de défense aérienne.

Zelensky a affirmé que l’Ukraine disposait des compétences techniques nécessaires pour fabriquer ce type d’armement. Il a estimé que si les États-Unis accordaient des licences de production des systèmes Patriot, l’Ukraine pourrait non seulement renforcer sa propre défense, mais également contribuer à la sécurité de ses partenaires.

Ses déclarations interviennent au lendemain d’une importante attaque russe de missiles et de drones contre plusieurs régions d’Ukraine, qui a mis en évidence les difficultés de Kiev à intercepter les missiles balistiques en raison du manque d’intercepteurs disponibles.

Le président ukrainien a appelé les alliés occidentaux à accélérer la production et les livraisons de systèmes de défense aérienne, estimant qu’un renforcement rapide de ces capacités permettrait de mieux protéger les populations civiles contre les bombardements.