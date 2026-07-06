Le Kremlin affirme que les exercices navals russo-chinois ne visent aucun autre pays

Le Kremlin a déclaré lundi que les exercices navals conjoints menés par la Russie et la Chine n’étaient dirigés contre aucun État et qu’ils avaient pour objectif de renforcer la sécurité et la stabilité régionales.

Ces manœuvres annuelles se déroulent du 6 au 13 juillet dans les eaux et l’espace aérien au large de la ville chinoise de Qingdao. La Russie y participe avec plusieurs bâtiments de sa flotte du Pacifique, dont un croiseur, une corvette, un sous-marin diesel-électrique et un navire de sauvetage.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le contre-amiral russe Sergueï Sinko a affirmé que ces exercices permettraient de porter la coopération navale entre Moscou et Pékin à un nouveau niveau, tout en insistant sur leur caractère défensif.

Interrogé sur les réactions que ces manœuvres pourraient susciter dans la région Asie-Pacifique, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a assuré qu’elles ne constituaient une menace pour aucun pays.

« Nos exercices conjoints ne sont dirigés contre personne, ni contre aucun État de la région », a déclaré Peskov, ajoutant que la coopération militaire entre la Russie et la Chine contribuait, selon Moscou, à la prévisibilité et à la sécurité régionales.