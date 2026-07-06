Microsoft supprime 4 800 postes, principalement chez Xbox

Microsoft a annoncé la suppression de 4 800 emplois, une décision qui touche en grande partie sa division de jeux vidéo Xbox. Le premier éditeur mondial de logiciels justifie cette restructuration par la nécessité de réaliser des économies dans certaines activités pour financer ses investissements colossaux dans les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle. Les centres de données spécialisés dans l’IA, dont les coûts de développement atteignent des milliards de dollars, mobilisent des ressources considérables que l’entreprise doit réorienter depuis ses autres branches.

Xbox dans la ligne de mire

La filiale Xbox, récemment élargie par l’acquisition d’Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars en 2023, subit donc les conséquences de ce recentrage stratégique. Ces suppressions de postes interviennent alors que le secteur technologique multiplie les coupes budgétaires pour privilégier le développement de solutions d’intelligence artificielle générative, devenue priorité absolue pour les géants du numérique. Microsoft avait déjà procédé à des vagues de licenciements en 2023 et 2024, touchant plusieurs milliers d’employés.

Priorité absolue à l’IA

Cette stratégie illustre le basculement brutal opéré par les grands acteurs technologiques vers l’IA, quitte à sacrifier des divisions jusqu’ici considérées comme stratégiques. Les dépenses liées aux infrastructures d’IA représentent désormais le premier poste d’investissement de Microsoft, qui ambitionne de conserver son avance face à ses concurrents comme Google et Amazon dans la course à l’intelligence artificielle.