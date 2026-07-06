ÉCONOMIE Politique économique

Carburants : la baisse de consommation coûte 80 millions d’euros au fisc

6 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

La hausse des prix du carburant liée aux tensions au Moyen-Orient a modifié les comportements des automobilistes français, entraînant un recul des recettes fiscales de l’État.

Carburants : la baisse de consommation coûte 80 millions d'euros au fisc
Carburants : la baisse de consommation coûte 80 millions d'euros au fisc

L’État français enregistre une perte de 80 millions d’euros de recettes fiscales sur les carburants. Cette baisse s’explique par la modification des habitudes de consommation des automobilistes face à la flambée des prix à la pompe. Les tensions persistantes au Moyen-Orient ont provoqué une hausse durable des cours du pétrole, répercutée directement sur les prix du sans-plomb et du gazole.

Des automobilistes qui changent leurs habitudes

Les Français ont adapté leur comportement en réduisant leurs déplacements ou en privilégiant des modes de transport alternatifs. Cette transformation des usages se traduit par une diminution sensible des volumes de carburant vendus sur le territoire national. La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, principale recette fiscale sur les carburants, se trouve directement impactée par ce repli de la demande.

Un paradoxe fiscal pour le budget de l’État

Ce manque à gagner inattendu vient peser sur les comptes publics alors que le gouvernement cherche à maîtriser son déficit budgétaire. La situation illustre le paradoxe d’une fiscalité énergétique dépendante des volumes consommés : une hausse des prix encourage la sobriété, mais réduit mécaniquement les rentrées d’argent pour l’État.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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