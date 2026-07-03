Un ancien chauffeur de bus condamné à 12 ans de prison pour viols sur mineurs handicapés

Un ancien chauffeur de bus scolaire a été condamné à douze ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles commis sur de jeunes handicapés qu’il transportait. Les faits reprochés concernent plusieurs victimes mineures et vulnérables, placées sous la responsabilité de cet homme durant leurs trajets quotidiens. La cour d’assises a retenu la particulière gravité des actes commis en raison de l’abus de confiance et de la fragilité des enfants ciblés.

Un procès marqué par l’émotion des familles

Durant le procès, les parties civiles ont dénoncé la trahison d’une mission de protection. Me Mathias Darmon, avocat d’une victime, a souligné le paradoxe tragique de cette affaire : « Ces enfants avaient juste besoin d’être protégés et c’est l’inverse qui est arrivé ». Les familles des victimes ont exprimé leur colère face à ces agressions répétées, commises dans un cadre censé garantir la sécurité des plus fragiles. L’accusé abusait de son statut et de la confiance accordée pour commettre ses crimes à l’abri des regards.

Cette condamnation vient sanctionner des années d’agressions commises en toute impunité. La peine de douze ans reflète la volonté du tribunal de marquer la gravité exceptionnelle de ces faits. Au-delà de la sanction pénale, cette affaire met en lumière les défaillances dans la surveillance des professionnels en contact quotidien avec des publics vulnérables. Les associations de protection de l’enfance réclament depuis longtemps un renforcement des contrôles dans le transport scolaire spécialisé.