Oise : un homme meurt après une rixe à Compiègne, trois suspects présentés à la justice

Un homme d'une quarantaine d'années décède après une rixe à Compiègne, où il a été découvert grièvement blessé. Trois suspects, un homme de 20 ans et deux femmes de 18 et 33 ans, sont en garde à vue et feront l'objet d'une information judiciaire pour homicide et complicité. Les circonstances précises des événements sont en cours d'examen.

Un homme âgé d’une quarantaine d’années est mort dimanche 16 août après avoir été grièvement blessé lors d’une rixe survenue la veille à Compiègne, dans l’Oise. Trois personnes, un homme de 20 ans et deux femmes âgées de 18 et 33 ans, ont été placées en garde à vue dans le cadre de l’enquête.

Les policiers étaient intervenus samedi vers 5h40 dans un square de la ville après avoir été alertés d’une bagarre. La victime avait été découverte sur la voie publique avec de graves blessures à la tête. Transportée en urgence absolue au centre hospitalier de Compiègne avec un pronostic vital engagé, elle a succombé à ses blessures dimanche matin.

Les faits requalifiés en homicide

Les trois suspects avaient initialement été placés en garde à vue pour tentative d’homicide. Après la mort du quadragénaire, les faits ont été requalifiés en homicide et complicité d’homicide. Selon une source policière citée par l’AFP, la femme de 18 ans aurait auparavant subi des violences sexuelles de la part de la victime. Cet élément devra être vérifié au cours de l’instruction et replacé dans le déroulement précis des événements.

Les trois personnes gardées à vue doivent être présentées lundi à un juge d’instruction de Senlis dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour meurtre, complicité de meurtre et non-assistance à personne en danger. Le parquet de Compiègne, qui va se dessaisir du dossier, a annoncé qu’il demanderait leur placement en détention provisoire. À ce stade, les responsabilités respectives des suspects restent à établir.