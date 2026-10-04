À la BnF, 300 œuvres racontent quatre-vingts ans de photographie japonaise

La Bibliothèque nationale de France présente jusqu’au 31 janvier 2027 une traversée de la photographie japonaise depuis 1945. Installée dans la galerie 2 du site François-Mitterrand, l’exposition « Scènes, signes, sensations » rassemble 300 œuvres : environ 250 tirages, principalement en noir et blanc, et une cinquantaine d’ouvrages rares. La programmation actuelle de la BnF indique une ouverture le 30 septembre, contrairement à la date du 29 septembre annoncée dans certains agendas.

Cette sélection provient d’un fonds constitué depuis la fin des années 1960, lorsque l’institution a commencé à collectionner la photographie japonaise moderne et contemporaine. Il comprend aujourd’hui près de 4 000 tirages de quelque 200 artistes et reporters. L’exposition en présente une centaine, permettant de rapprocher des figures reconnues et des démarches moins familières au public français.

Du reportage aux corps mis en scène

Le parcours se déploie en six sections. Les photographies d’Hiroshi Hamaya, d’Hiromi Tsuchida et de Yoko Yamamoto abordent notamment les transformations du Japon d’après-guerre, entre traditions et modernisation. Les œuvres de Shigeo Gocho et de Tokuko Ushioda déplacent ensuite le regard vers la vie ordinaire, dont les cadrages révèlent une dimension parfois étrange.

Une autre partie explore la mise en scène avec Shoji Ueda, Eikō Hosoe, Yuki Onodera et Mami Kiyoshi. Le corps y devient un terrain d’expérimentation. Le parcours fait également place aux formes, aux contrastes et aux paysages, montrant la diversité des approches réunies sous l’appellation de photographie japonaise.

Paris vu par des photographes japonais

L’exposition réserve aussi une section aux regards portés sur Paris. Ihei Kimura, Yoshi Takata, Keiichi Tahara et Jun Shiraoka comptent parmi les photographes ayant travaillé ou vécu dans la capitale. Ces images prolongent le récit au-delà de l’archipel et témoignent des échanges artistiques entre les deux pays.

L’exposition est accessible du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures et le dimanche de 13 heures à 19 heures. Le plein tarif est de 15 euros, le tarif réduit de 10 euros. La galerie ferme les lundis ainsi que les 1er et 11 novembre, le 25 décembre et le 1er janvier. Des visites guidées et des rencontres accompagnent cette présentation organisée dans le cadre du bicentenaire de la photographie.