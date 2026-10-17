Art : un tableau de Piet Mondrian vendu près de 30 millions d’euros aux enchères à Londres

Une toile composée de lignes droites, de rectangles et de quelques touches de couleur vient de trouver preneur pour près de 30 millions d’euros. Composition III, une œuvre réalisée en 1920 par le peintre néerlandais Piet Mondrian, a été vendue mercredi 14 octobre 2026 chez Christie’s à Londres pour 29,8 millions d’euros, frais compris. Le tableau, présenté pour la première fois aux enchères, figurait parmi les pièces les plus attendues d’une prestigieuse vente consacrée à l’art des XXe et XXIe siècles, organisée pendant la Frieze Week. Adjugée à 21,5 millions de livres sterling hors frais, soit environ 25,4 millions d’euros, l’œuvre a finalement atteint 25,2 millions de livres avec les commissions. Son estimation initiale se situait entre 20 et 30 millions de livres sterling. Acquise par un enchérisseur au téléphone, elle constituait l’un des lots majeurs de la soirée. Pour Christie’s, il s’agissait également du tableau de Mondrian le plus important proposé aux enchères en Europe depuis 2009, une rareté qui contribue à expliquer l’intérêt suscité auprès des collectionneurs internationaux.

Réalisée entre décembre 1919 et mai 1920, Composition III appartient à une période charnière dans la carrière de Piet Mondrian. Après avoir passé plusieurs années aux Pays-Bas pendant la Première Guerre mondiale, l’artiste retrouve Paris en juin 1919 et reprend ses recherches sur l’abstraction géométrique. Il abandonne progressivement toute référence directe aux paysages et aux objets pour privilégier des compositions fondées sur les rapports entre lignes, formes et couleurs. Le tableau vendu à Londres mesure seulement 53,4 centimètres sur 51,2 centimètres. Il présente une grille de lignes sombres délimitant différents rectangles, principalement blancs, gris, rouges et jaunes. Derrière cette apparente simplicité se cache un travail particulièrement minutieux. Mondrian a notamment ajouté de faibles quantités de pigment bleu à certaines surfaces jaunes afin d’en modifier subtilement la tonalité. Les lignes ont également fait l’objet de plusieurs reprises successives. L’artiste cherchait moins à représenter un sujet qu’à atteindre un équilibre visuel entre les différents éléments de la composition. Cette démarche allait contribuer à faire de lui l’une des figures majeures de l’art abstrait du XXe siècle.

Une œuvre rare issue d’une série historique de seulement huit tableaux

La valeur de Composition III tient également à son importance dans l’histoire de l’art moderne. En 1920, Mondrian réalise huit peintures considérées comme fondamentales dans l’élaboration de son langage néoplastique. Cinq d’entre elles appartiennent aujourd’hui à de grandes institutions muséales, notamment la Tate de Londres, le Museum of Modern Art de New York et le Stedelijk Museum d’Amsterdam. La présence sur le marché d’une œuvre issue de cet ensemble constitue donc un événement exceptionnel. Avant sa vente, Composition III avait notamment appartenu à l’architecte américain Armand P. Bartos et à son épouse Celeste, collectionneurs d’art moderne. Christie’s avait organisé une présentation internationale de la toile, avec des étapes à Zurich, Paris, New York et Hong Kong, afin de la faire découvrir à de potentiels acquéreurs. Cette stratégie témoigne de la dimension mondiale du marché des œuvres majeures, dans lequel la provenance, la rareté et la place d’un tableau dans le parcours de son créateur peuvent peser autant que ses qualités esthétiques. Pour les collectionneurs, acquérir un Mondrian de cette période revient à posséder un témoignage direct d’une transformation profonde de la peinture occidentale.

Cette adjudication confirme l’intérêt du marché international pour les œuvres emblématiques de l’abstraction géométrique, même si elle ne constitue pas un nouveau record pour Mondrian. En novembre 2022, sa toile Composition II de 1930 avait atteint 51 millions de dollars chez Sotheby’s à New York, établissant alors un sommet pour l’artiste. La vente londonienne de Composition III s’inscrit néanmoins parmi les transactions importantes de son marché. Elle intervient dans un secteur où les tableaux de grande qualité historique restent particulièrement recherchés, malgré les fluctuations du marché de l’art. Lors de la même soirée chez Christie’s, une œuvre de Wassily Kandinsky, Das bunte Leben, a obtenu un prix supérieur à celui du Mondrian, confirmant l’attrait des collectionneurs pour les grands représentants de l’avant-garde européenne. Né en 1872 et mort en 1944, Piet Mondrian a profondément influencé la peinture, mais aussi le design, l’architecture, la mode et les arts graphiques. Ses compositions fondées sur des lignes verticales et horizontales et sur les couleurs primaires sont devenues immédiatement reconnaissables. Plus d’un siècle après sa réalisation, Composition III illustre la place qu’occupe toujours son œuvre dans l’histoire de l’art. Avec cette vente à près de 30 millions d’euros, un tableau aux dimensions modestes rappelle que, sur le marché de l’art, la valeur d’une création dépend aussi de son influence sur les générations suivantes.