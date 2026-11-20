Dopage au Kenya: «Pendant pas mal d’années, on a été bernés», Jimmy Gressier charge les tricheurs après la suspension de la championne du monde du marathon

Jimmy Gressier réagit vivement à la suspension pour dopage de Peres Jepchirchir, championne du monde du marathon. Il dénonce la triche systémique dans l’athlétisme kényan et critique les agents qui exploitent la pauvreté des athlètes. Gressier souligne les conséquences du dopage sur les carrières des coureurs respectueux des règles, appelant à protéger l'intégrité du sport.

Jimmy Gressier n’a pas mâché ses mots. Après l’annonce de la suspension pour dopage de Peres Jepchirchir, championne du monde en titre du marathon, le Français a vivement dénoncé la triche qui gangrène l’athlétisme kényan. Le champion du monde du 10 000 mètres estime que les performances de nombreux coureurs ont été faussées pendant des années et accuse également certains agents sportifs de profiter de la pauvreté des athlètes pour s’enrichir.

« Pendant pas mal d’années, on a été bernés » : Jimmy Gressier règle ses comptes

Ce jeudi, Jimmy Gressier a réagi avec fermeté à la suspension de Peres Jepchirchir, sanctionnée trois ans pour dopage à l’EPO. Sur Instagram, l’athlète français a d’abord partagé l’annonce de la sanction en ironisant sur la prétendue supériorité des coureurs kényans, avant de publier plusieurs messages et vidéos pour développer ses accusations.

« Pendant pas mal d’années, on a été bernés », a-t-il notamment déclaré, remettant en cause la domination exercée par certains athlètes kényans sur les courses de fond et de demi-fond.

Le Français considère que de nombreuses performances ont été obtenues grâce au dopage, au détriment des concurrents respectueux des règles. Il précise cependant qu’il existe au Kenya des coureurs particulièrement talentueux et parfaitement propres, qui ne doivent pas être assimilés aux athlètes sanctionnés.

Gressier, qui avait décroché le titre mondial du 10 000 mètres à Tokyo en septembre 2025, dénonce surtout les conséquences du dopage sur les résultats sportifs, les podiums et les carrières de ceux qui ont couru sans produits interdits.

Peres Jepchirchir, championne du monde et olympique, suspendue trois ans pour dopage à l’EPO

À l’origine de cette colère, la sanction prononcée contre Peres Jepchirchir, l’une des plus grandes marathoniennes de ces dernières années. Âgée de 33 ans, la Kényane possède un palmarès impressionnant : championne olympique à Tokyo en 2021, championne du monde du marathon en 2025, elle a également remporté les prestigieux marathons de New York en 2021, Boston en 2022 et Londres en 2024.

Un contrôle antidopage réalisé hors compétition, avant sa victoire au marathon de Sydney en août dernier, a révélé la présence d’érythropoïétine, plus connue sous le nom d’EPO. Cette substance interdite stimule la production de globules rouges et améliore le transport de l’oxygène dans le sang, ce qui favorise les performances d’endurance.

Suspendue provisoirement depuis le 20 octobre, Peres Jepchirchir avait initialement nié avoir utilisé ce produit. Elle a ensuite reconnu les violations des règles antidopage et accepté une sanction de trois ans, réduite d’une année par rapport aux quatre ans initialement encourus en raison de son admission anticipée.

Tous ses résultats obtenus depuis le 17 juillet 2026 sont annulés, notamment sa victoire au marathon de Sydney. Son titre mondial de 2025 n’est pas concerné par cette disqualification. Sa suspension, qui court à compter du 20 octobre 2026, la prive également des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Jimmy Gressier accuse aussi les agents sportifs de profiter de la pauvreté des athlètes

Dans ses déclarations, Jimmy Gressier ne se limite pas aux sportifs contrôlés positifs. Il accuse également certains agents de contribuer au système de dopage en exploitant la situation économique difficile de nombreux coureurs kényans.

Selon lui, des intermédiaires tirent des profits financiers considérables des performances de ces athlètes, dont les revenus sportifs peuvent être sans commune mesure avec les salaires accessibles dans leur pays.

Le Français explique comprendre pourquoi la tentation du dopage peut être particulièrement forte pour des sportifs issus de milieux défavorisés. Mais il refuse que la précarité puisse justifier la fraude.

« Cela n’excuse pas la triche », insiste-t-il, rappelant que les victimes sont aussi les concurrents privés de résultats, de médailles ou de récompenses financières.

Gressier estime ainsi plus compréhensible qu’un sportif kényan confronté à une grande pauvreté soit tenté de tricher qu’un athlète européen disposant, selon lui, de davantage de possibilités pour construire son avenir professionnel. Cette distinction ne modifie toutefois pas sa condamnation du dopage, quelle que soit la nationalité du sportif concerné.

Trois athlètes kényans sanctionnés le même jour, plus de 140 cas depuis 2017

La suspension de Peres Jepchirchir n’est pas un cas isolé. Ce jeudi, deux autres coureurs kényans ont également été sanctionnés.

Veronica Loleo, vice-championne du monde 2026 de semi-marathon, a écopé de trois ans de suspension après des contrôles positifs à l’EPO. Ses résultats depuis le 6 septembre 2026 sont annulés, notamment sa médaille d’argent mondiale.

Ronald Korir, quatrième du marathon de Berlin en 2023, a pour sa part été suspendu six ans après la découverte d’anomalies inexpliquées dans son passeport biologique.

Depuis 2017, plus de 140 athlètes kényans ont été suspendus ou exclus de la compétition pour des violations des règles antidopage. En octobre 2025, Ruth Chepngetich, détentrice du record du monde féminin du marathon en 2h09min56s, avait elle aussi été suspendue trois ans pour dopage.

Ces affaires frappent un pays qui occupe une place centrale dans les courses de fond et qui doit accueillir à Nairobi les championnats du monde d’athlétisme en 2029, les premiers organisés sur le continent africain.

Jimmy Gressier défend les athlètes propres et les valeurs du sport

À 28 ans, Jimmy Gressier s’est imposé parmi les meilleurs fondeurs de la planète. Après son sacre sur 10 000 mètres aux Mondiaux de Tokyo, il avait également remporté la médaille de bronze sur 5 000 mètres, devenant le premier Français à décrocher deux médailles lors d’une même édition des championnats du monde d’athlétisme.

Le coureur français insiste sur les sacrifices consentis par les sportifs qui respectent les règles et sur les opportunités perdues lorsque des concurrents dopés occupent les premières places.

« Ce sont des moments de vie qui sont volés par des tricheurs », dénonce-t-il.

Dans ses dernières déclarations, Jimmy Gressier réaffirme son attachement au travail et à la méritocratie, qu’il considère comme les fondements de la compétition sportive. Une prise de position particulièrement ferme, alors que l’athlétisme kényan doit faire face à une nouvelle série de sanctions visant plusieurs de ses champions internationaux.