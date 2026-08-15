— Léon Marchand champion d’Europe du 200m papillon : le roi Léon rugit encore à Paris

Léon Marchand remporte le titre de champion d'Europe du 200 m papillon à Saint-Denis, avec un temps de 1'51''72. Après une préparation perturbée par une blessure, il décroche enfin sa première médaille d'or aux Championnats d'Europe seniors, ajoutant à son impressionnant palmarès de champion olympique et mondial.

Léon Marchand a encore frappé. Le Français est devenu champion d’Europe du 200 m papillon, ce samedi à Saint-Denis, en remportant avec autorité la finale des Championnats d’Europe de natation. Le quadruple champion olympique s’est imposé en 1’51 »72, décrochant ainsi le premier titre européen de sa carrière. À 24 ans, le Toulousain ajoute une nouvelle médaille d’or à un palmarès déjà considérable. Champion olympique de la distance à Paris en 2024, Marchand a retrouvé, deux ans plus tard, le public français et cette épreuve sur laquelle il avait construit l’un des exploits les plus marquants de ses Jeux.

Marchand fait exploser la course après les 100 mètres

La finale n’a pourtant pas immédiatement tourné à la démonstration. Le Hongrois Hubert Kos a pris les commandes dans la première moitié de course et comptait encore 18 centièmes d’avance sur Marchand aux 100 mètres. Mais le Français a fait la différence dans la deuxième partie du 200 m. À la sortie du virage, Marchand a accéléré, pris la tête et progressivement décroché tous ses adversaires. Contrairement à la finale olympique de 2024, où il avait attendu les derniers mètres pour dépasser Kristóf Milák, il n’a cette fois laissé aucun suspense dans l’ultime longueur. Il touche finalement le mur en 1’51 »72, avec plus de deux secondes d’avance sur ses principaux poursuivants. Le Hongrois Richárd Márton prend l’argent tandis que le Grec Apostolos Siskos complète le podium. Kos, parti très vite, termine finalement sixième.

Pas de record du monde, mais une domination totale

Marchand n’a pas battu le record du monde de Kristóf Milák, fixé à 1’50 »34, ni son propre record de France réalisé lors des Jeux olympiques de Paris. Le 31 juillet 2024, le Français avait remporté le titre olympique en 1’51 »21, après une remontée spectaculaire sur Milák dans les 50 derniers mètres. Son 1’51 »72 réalisé ce samedi reste donc à 51 centièmes de sa meilleure performance personnelle. Mais l’enjeu principal était ailleurs : Marchand voulait enfin décrocher l’or européen, l’un des rares titres qui manquaient encore à son immense collection.

Le premier titre européen de sa carrière

Quadruple champion olympique et désormais septuple champion du monde, Léon Marchand n’avait encore jamais remporté de titre individuel aux Championnats d’Europe seniors. Cette anomalie est désormais corrigée. Le Français avait déjà obtenu une médaille d’argent avec le relais 4×200 m nage libre au début de ces Championnats d’Europe 2026. Il avait alors lancé le relais tricolore en 1’43 »76, améliorant très nettement sa meilleure performance personnelle sur 200 m nage libre. Cette fois, il tient son premier or continental.

Une victoire après plusieurs semaines perturbées par une blessure

Le titre prend également une dimension particulière en raison de la préparation compliquée de Marchand. Touché à l’adducteur droit lors des Championnats de France fin juin, le Français avait dû alléger considérablement son programme à Paris. Il avait notamment renoncé au 200 m brasse, ainsi qu’aux 200 et 400 m 4 nages, deux disciplines dans lesquelles il fait habituellement partie des grands favoris. Son programme individuel avait finalement été réduit au 200 m papillon et au 400 m nage libre. Marchand avait rassuré dès les séries puis les demi-finales du papillon. Vendredi soir, il avait remporté sa demi-finale en 1’53 »95, meilleur chrono des qualifiés, sans ressentir de nouvelle douleur. Vingt-quatre heures plus tard, il a accéléré de plus de deux secondes pour aller chercher l’or.

Le roi Léon n’a pas encore terminé

Ces Championnats d’Europe ne sont pas encore terminés pour Marchand. Le Français doit désormais s’attaquer dimanche au 400 m nage libre, une distance qu’il explore depuis plusieurs mois et sur laquelle il possède une meilleure performance personnelle de 3’44 »70. Il retrouvera notamment une concurrence particulièrement relevée avec le recordman du monde allemand Lukas Märtens. Mais avant ce dernier défi, Léon Marchand peut déjà savourer. Deux ans après son triomphe olympique à Paris, le Français a de nouveau fait lever le public francilien. Le roi Léon est désormais aussi champion d’Europe.