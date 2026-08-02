Terrible crash de Sébastien Ogier en Finlande : le champion du monde donne des nouvelles rassurantes

Énorme frayeur au Rallye de Finlande. Alors qu’il occupait largement la tête de l’épreuve, Sébastien Ogier a été victime d’une spectaculaire sortie de route lors de l’ES17, à seulement quelques kilomètres de l’arrivée de la spéciale. La Toyota du Français a quitté la trajectoire à très haute vitesse avant de terminer sa course lourdement endommagée dans la forêt. Les images de l’épave, complètement détruite, ont immédiatement suscité une vive inquiétude dans le paddock et parmi les supporters du champion français. Les organisateurs ont interrompu la spéciale pendant l’intervention des secours.

Transporté à l’hôpital avec Julien Ingrassia

Sébastien Ogier et son copilote Julien Ingrassia sont parvenus à sortir seuls de leur voiture après l’accident. Tous deux étaient conscients avant d’être pris en charge par les secours. Par mesure de précaution, Ogier a été héliporté vers un hôpital, tandis que Julien Ingrassia a été transporté en ambulance afin de subir des examens médicaux. Les premiers bilans n’ont pas révélé de blessures graves.

Des nouvelles rassurantes

Quelques heures après son accident, Sébastien Ogier a rassuré sur son état de santé. Le Français se dit davantage marqué par le choc que blessé physiquement et les examens pratiqués à l’hôpital se sont révélés rassurants. Son entourage indique que l’octuple champion du monde reste avant tout secoué par la violence de l’accident, mais que son état ne suscite pas d’inquiétude particulière. Son copilote Julien Ingrassia est lui aussi en bonne condition.

Une victoire qui s’envole

Cette sortie de route met un terme aux espoirs de victoire de Sébastien Ogier en Finlande. Avant son accident, le pilote Toyota semblait pourtant se diriger vers un nouveau succès après avoir dominé une grande partie de l’épreuve. L’attention se porte désormais sur son rétablissement. Les nouvelles communiquées après les examens médicaux permettent toutefois d’écarter le scénario le plus redouté et offrent un soulagement au monde du rallye.