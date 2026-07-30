Exploit XXL : les sabreurs français écrasent les champions olympiques et redeviennent champions du monde 20 ans après

L’équipe de France masculine de sabre remporte le titre de champion du monde à Hong Kong, mettant fin à une attente de 20 ans. En finale, les Bleus dominent les champions olympiques sud-coréens avec un score éclatant de 45-31, confirmant leur retour au sommet du sabre masculin.

L’équipe de France masculine de sabre a signé un exploit retentissant en remportant le titre de championne du monde à Hong Kong. Opposés aux champions olympiques sud-coréens, les Bleus n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires et se sont imposés avec autorité sur le score de 45-31. Ce succès met fin à une attente de 20 ans, le précédent sacre mondial des sabreurs français par équipes remontant à 2006. Rémi Garrigue, Maxime Pianfetti, Jean-Philippe Patrice et Sébastien Patrice offrent ainsi à la France son unique titre mondial de ces Championnats du monde.

Un départ canon qui assomme les Sud-Coréens

Les Français ont pris la finale à la gorge. Numéro 1 mondial, Sébastien Patrice a parfaitement lancé son équipe en remportant le premier relais 5-0. Dans la foulée, les Bleus ont continué d’accélérer pour mener 15-4 après les trois premiers relais, un écart déjà considérable face à la meilleure équipe du monde. Malgré un quatrième relais plus compliqué pour Rémi Garrigue, battu 5-10, les Tricolores ont rapidement repris le contrôle de la rencontre. Ils ont conservé une avance confortable jusqu’au bout avant de conclure sur un éclatant 45-31, sans jamais laisser les Sud-Coréens espérer un retour.

Un parcours quasiment parfait jusqu’à l’or

Avant cette démonstration en finale, les Français avaient déjà impressionné tout au long de la journée. Ils ont successivement dominé Singapour (45-31), balayé la Turquie (45-28), maîtrisé la Chine (45-36) puis écarté la Hongrie (45-40) en demi-finales. Après des épreuves individuelles frustrantes, où aucun des quatre sabreurs n’avait réussi à monter sur le podium malgré de grandes ambitions, ils ont répondu de la plus belle des manières dans l’épreuve collective.

Le retour au sommet 20 ans après

Ce titre mondial est le premier remporté par les sabreurs français par équipes depuis celui décroché à Turin en 2006. Il permet également à la France de conclure ses Mondiaux avec quatre médailles : l’or des sabreurs, l’argent de Sara Balzer, le bronze de Toscane Tori et le bronze des sabreuses par équipes. Cette victoire confirme le retour du sabre masculin français au plus haut niveau mondial et récompense un collectif qui a dominé les champions olympiques avec une maîtrise impressionnante dans le rendez-vous le plus important de la compétition.