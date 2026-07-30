— Un Mondial 2030 sans la France ? L’UEFA menace de boycotter la Coupe du monde si la FIFA l’ouvre aux investisseurs privés

L'UEFA, soutenue par ses 55 fédérations, annonce un boycott des compétitions FIFA si cette dernière ne renonce pas à son projet d'ouvrir la Coupe du monde à des investisseurs privés. Cette décision menace la participation des sélections européennes, y compris celle de la France, à la Coupe du monde 2030.

L’UEFA et ses 55 fédérations membres ont pris une décision sans précédent. Réunies en urgence ce jeudi, elles ont voté à l’unanimité le boycott de toutes les compétitions organisées par la FIFA si celle-ci poursuit son projet d’ouvrir les activités commerciales de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Le scrutin s’est conclu par 55 voix contre zéro. La Fédération française de football soutient donc cette position commune avec l’ensemble des associations européennes. La menace ne vise pas uniquement le prochain Mondial masculin, mais toutes les compétitions FIFA auxquelles participent les sélections nationales européennes.

Aucun pays européen tant que le projet restera sur la table

L’UEFA a posé un ultimatum précis. Aucune sélection européenne ne participera à une compétition organisée par la FIFA tant que le projet de cession restera actif. Pour obtenir la levée du boycott, la FIFA devra abandonner intégralement son projet et fournir des garanties contraignantes confirmant que ses compétitions et sa gouvernance ne seront jamais ouvertes à une propriété privée. « La Coupe du monde ne peut pas être traitée comme un produit d’investissement. La Coupe du monde n’est pas à vendre », a martelé l’instance européenne.

Une nouvelle société valorisée à 20 milliards de dollars

La colère de l’UEFA est provoquée par le projet FIFA Forward Enterprise, également désigné par le sigle FFE. Cette nouvelle structure serait chargée des activités commerciales et opérationnelles des principales compétitions de la FIFA, dont la Coupe du monde et la Coupe du monde des clubs. Elle regrouperait notamment les droits de diffusion, le sponsoring, la billetterie, les licences commerciales et l’organisation des tournois. Sa valorisation initiale atteindrait environ 20 milliards de dollars. La FIFA prévoit de céder jusqu’à 20% du capital à des investisseurs extérieurs. Ces participations resteraient minoritaires et sans pouvoir de contrôle, selon le projet présenté. L’opération pourrait permettre de lever jusqu’à 4,2 milliards de dollars.

Un fonds lié à Joshua Kushner pressenti pour diriger l’investissement

Thrive Eternal, une structure fondée par Joshua Kushner, figure parmi les investisseurs appelés à conduire l’opération. Joshua Kushner est le frère de Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump. La banque JPMorgan accompagne la FIFA en qualité de conseiller financier. Les investisseurs sélectionnés prendraient des participations à long terme dans FIFA Forward Enterprise, sans entrer directement au capital de la FIFA, qui reste une association à but non lucratif installée en Suisse.

La FIFA promet de conserver toutes les décisions sportives

Gianni Infantino affirme que les investisseurs privés n’auraient aucun pouvoir sur les règlements, les calendriers, les formats des compétitions ou les décisions sportives. La FIFA assure qu’elle conserverait le contrôle exclusif de la nouvelle société ainsi que la totalité de ses compétences concernant la gouvernance du football, l’organisation des tournois et la réglementation internationale. L’argent récolté servirait à financer le développement du football à travers le monde. Chaque fédération membre pourrait notamment obtenir jusqu’à 20 millions de dollars supplémentaires pour ses infrastructures, la formation des entraîneurs, les équipes nationales, le football amateur et le football féminin.

L’UEFA refuse toute cession, même minoritaire

Ces garanties n’ont pas convaincu l’UEFA. L’instance européenne refuse le principe même d’une participation privée dans une société exploitant les compétitions mondiales. Elle estime que la Coupe du monde a été construite pendant plusieurs générations par les joueurs, les sélections et les supporters, et qu’aucune partie de cet héritage ne doit devenir la propriété d’investisseurs. L’UEFA réclame également davantage de transparence sur les bénéficiaires financiers du montage. Elle avait déjà dénoncé un projet préparé sans consultation suffisante des fédérations, des clubs, des joueurs et des autres confédérations.

La France pourrait manquer la Coupe du monde 2030

Si la FIFA maintient son projet et si le boycott reste en vigueur, l’équipe de France ne participera pas à la Coupe du monde 2030 organisée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc. L’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et toutes les autres sélections européennes seraient également absentes. La décision concernerait aussi les Coupes du monde féminines et les compétitions internationales de jeunes organisées par la FIFA. Le texte adopté vise en effet l’ensemble des sélections nationales appartenant à l’UEFA, sans se limiter au tournoi masculin.

Le projet doit encore être approuvé

La vente n’est pas encore définitivement validée. FIFA Forward Enterprise doit être soumise au Conseil de la FIFA et aux 211 associations nationales membres de l’organisation. Gianni Infantino a lancé une consultation et défend un projet destiné, selon lui, à augmenter fortement les moyens distribués aux fédérations. L’UEFA exige désormais son retrait total. Tant que cette condition ne sera pas satisfaite, les 55 associations européennes maintiendront leur boycott des compétitions FIFA.