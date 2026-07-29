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Canal+ et Lagardère montent au créneau après l’expulsion de Xenia Fedorova : «Une atteinte grave à la liberté d’expression»

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Canal+ et Lagardère montent au créneau après l’expulsion de Xenia Fedorova : «Une atteinte grave à la liberté d’expression»
Canal+ et Lagardère montent au créneau après l’expulsion de Xenia Fedorova : «Une atteinte grave à la liberté d’expression»

Les groupes Canal+ et Lagardère ont publié un communiqué commun pour réagir à l’expulsion de Xenia Fedorova, décidée par le ministère de l’Intérieur. Les deux entreprises médiatiques disent avoir appris « avec stupeur » que leur salariée, qui intervient régulièrement sur CNEWS, Europe 1 et le JDNews, faisait l’objet d’un arrêté d’expulsion immédiate. Dans leur texte, Canal+ et Lagardère affichent leur soutien total à la journaliste et estiment que cette décision soulève des questions fondamentales sur la liberté d’expression et le pluralisme des opinions en France.

Une défense de la liberté d’expression au-delà des opinions exprimées

Les deux groupes précisent qu’il n’est pas nécessaire de partager l’ensemble des analyses ou des prises de position de Xenia Fedorova pour défendre son droit à participer au débat public. Ils considèrent que l’empêcher de s’exprimer sur les questions françaises et internationales constituerait « une atteinte particulièrement grave à la liberté d’expression et au pluralisme des opinions ». Le communiqué insiste sur le fait que la protection de la liberté d’expression ne dépend pas de l’adhésion aux idées exprimées, mais de la possibilité, dans une démocratie, pour chacun de faire entendre son point de vue.

Un rappel des principes constitutionnels

Canal+ et Lagardère rappellent que la liberté d’expression et la liberté de la presse bénéficient d’une protection constitutionnelle en France. Les deux groupes citent également l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui garantit la libre communication des pensées et des opinions ainsi que le droit de parler, d’écrire et d’imprimer librement. Selon eux, ces principes constituent l’un des fondements de l’État de droit et doivent être protégés quelles que soient les circonstances.

« La liberté d’expression se défend lorsqu’elle dérange »

En conclusion, Canal+ et Lagardère réaffirment leur soutien à Xenia Fedorova et estiment que la liberté d’expression prend tout son sens lorsqu’elle protège des opinions qui suscitent la contradiction ou le désaccord. Les deux groupes considèrent que le débat démocratique repose précisément sur la coexistence d’opinions différentes et rappellent que leurs médias ont vocation à accueillir cette diversité de points de vue.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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