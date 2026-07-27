Fort Boyard : 9 associations exigent la fin immédiate de l’utilisation des animaux, malgré la suppression des tigres

Neuf associations de protection animale, dont L214 et PETA France, exigent l'arrêt de l'utilisation d'animaux dans Fort Boyard, malgré la suppression des tigres en 2022. Elles dénoncent la persistance de nombreux autres animaux dans le jeu et appellent France Télévisions à interdire leur exploitation pour le divertissement.

Neuf associations de protection animale demandent à France Télévisions de mettre définitivement fin à l’utilisation d’animaux dans ses programmes, notamment dans Fort Boyard. Elles ont adressé un courrier à Delphine Ernotte, présidente du groupe audiovisuel public, afin de réclamer un changement des règles encadrant les productions. Parmi les organisations signataires figurent notamment L214, One Voice, PETA France et PAZ. Elles demandent à France Télévisions de « rendre contraignant le Code de conduite en matière de productions cinématographiques afin de cesser d’utiliser des animaux pour l’émission Fort Boyard ou toute autre émission ».

Les tigres ont disparu, mais de nombreux animaux sont toujours utilisés

Les associations rappellent que les tigres emblématiques du programme ont été retirés en 2022, après l’adoption en 2021 de la loi contre la maltraitance animale. Elles estiment toutefois que cette décision n’a pas mis un terme à l’exploitation d’animaux dans le jeu télévisé. « Même si les tigres avaient été retirés en 2022, soi-disant pour devancer la loi adoptée en 2021, le célèbre jeu télé a continué à utiliser de nombreux animaux sauvages », dénoncent-elles dans leur courrier. Reptiles, amphibiens, poissons et invertébrés restent présents dans certaines épreuves. Les associations citent notamment des pythons, des couleuvres, des scarabées, des iguanes, des lézards ou encore des crocodiles.

« Ces pratiques dépassées et cruelles doivent cesser »

Les neuf organisations dénoncent la captivité, le dressage, les manipulations et l’exposition des animaux uniquement pour les besoins du divertissement. « Que ce soit pour porter des messages engagés ou pour faire rire, aucune œuvre ne justifie jamais de condamner des animaux sauvages à une vie de captivité et de dressage. Ces pratiques dépassées et cruelles doivent cesser », écrivent-elles.

Elles poursuivent : « Concernant l’émission Fort Boyard, de nombreux animaux sauvages sont encore utilisés pour le jeu. De nombreux reptiles, amphibiens, poissons et invertébrés sont privés de liberté, manipulés et exhibés juste pour un jeu télévisé. Pythons, couleuvres, scarabées, iguanes, lézards, crocodiles… le nombre d’animaux utilisés est impressionnant. »

Des conditions jugées incompatibles avec leurs besoins

Les associations affirment que les conditions imposées aux animaux pendant les tournages ne permettent pas de répondre correctement à leurs besoins naturels. « Les animaux sont doués de sensibilité et ils ont des besoins importants auxquels il est impossible de répondre en captivité. Les priver de liberté juste pour un divertissement est inacceptable », soulignent-elles. Elles accusent également le programme de présenter les animaux comme de simples accessoires de télévision et de renforcer la peur suscitée par certaines espèces. « L’émission Fort Boyard alimente l’idée que les animaux sont des objets de divertissement. Le jeu renforce d’ailleurs certains clichés, à savoir qu’il faut avoir peur de certains animaux », dénoncent les signataires.

France Télévisions directement appelée à agir

Amandine Sanvisens, cofondatrice de PAZ, demande désormais à France Télévisions d’imposer l’arrêt total de l’utilisation des animaux dans le programme produit par Adventure Line Productions. « Il est temps que France Télévisions demande à Fort Boyard de ne plus exploiter des animaux. Leur place n’est pas dans un jeu télé », déclare-t-elle. En 2025, PAZ avait déjà lancé une pétition destinée à France Télévisions et à Adventure Line Productions, société du groupe Banijay. Le texte demandait l’arrêt de l’utilisation des animaux dans Fort Boyard et dans les autres programmes du groupe. Plus de 7 600 personnes l’avaient signée.