Tour de France : Van der Poel remporte une dernière étape folle à Paris, Pogacar gagne son cinquième Tour

Mathieu Van der Poel remporte la dernière étape du Tour de France 2026 à Paris après un final serré, devançant le peloton à la photo-finish. Tadej Pogacar, quant à lui, décroche son cinquième titre, rejoignant les légendes du cyclisme. Remco Evenepoel et Isaac Del Toro complètent le podium, marquant une édition dominée par Pogacar.

Mathieu Van der Poel a remporté ce dimanche la 21e et dernière étape du Tour de France 2026, au terme d’un final spectaculaire dans les rues de Paris. Le Néerlandais s’est imposé à la photo-finish après une bataille intense sur les pavés de la Butte Montmartre, où les favoris ont transformé la traditionnelle arrivée parisienne en véritable classique. Le coureur d’Alpecin-Premier Tech a résisté jusqu’au bout au retour du peloton, lancé à pleine vitesse dans la dernière ligne droite. Son avance a fondu dans les ultimes mètres, mais Van der Poel a conservé quelques centimètres au moment de franchir la ligne. Cette victoire est la quatrième de sa carrière sur le Tour de France. Il s’agit également de son deuxième succès sur cette édition 2026, après sa première victoire obtenue le 13 juillet.

Pogacar accompagne Van der Poel dans l’échappée

Tadej Pogacar ne s’est pas contenté de défendre son maillot jaune lors de cette dernière journée. Le Slovène a accompagné Mathieu Van der Poel dans l’offensive décisive et a participé à l’animation d’une étape longtemps indécise.Les deux hommes ont profité des passages répétés sur les pavés de Montmartre pour durcir la course. Pogacar est resté avec le Néerlandais presque jusqu’au terme de l’étape, avant que Van der Poel ne poursuive son effort dans le final. Le parcours parisien, avec ses routes étroites, ses pavés et la montée emblématique de Montmartre, a offert une conclusion beaucoup plus nerveuse et offensive que les arrivées traditionnellement disputées sur les Champs-Élysées.

Van der Poel gagne au bout du suspense

Dans la dernière ligne droite, le peloton est revenu dangereusement sur Mathieu Van der Poel. Le Néerlandais, lancé dans un effort maximal, a vu les sprinteurs se rapprocher rapidement derrière lui. La victoire s’est finalement jouée à la photo-finish. Van der Poel a été déclaré vainqueur pour une marge infime, concluant le Tour de France par l’un des finals les plus serrés de cette édition. Le champion néerlandais confirme une nouvelle fois sa capacité à s’imposer sur les terrains les plus exigeants. Les pavés, les changements de rythme et la montée de Montmartre correspondaient parfaitement à ses qualités de coureur de classiques.

Tadej Pogacar remporte son cinquième Tour de France

Tadej Pogacar a officiellement remporté le Tour de France 2026. Le Slovène décroche la cinquième victoire de sa carrière sur la Grande Boucle et rejoint un cercle extrêmement fermé. Il égale Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain, les quatre autres coureurs officiellement crédités de cinq victoires sur le Tour de France. Les sept succès de Lance Armstrong obtenus entre 1999 et 2005 ont été retirés des statistiques après les sanctions prononcées pour dopage, sachant que d’autres vainqueurs étaient tout ayant dopés mais ont bizarrement gardé leurs titres. Pogacar rejoint donc le record officiel de cinq Tours remportés. Cette victoire confirme sa domination sur l’édition 2026. Le coureur d’UAE Emirates-XRG a maîtrisé la course jusqu’à Paris, tout en continuant à attaquer lors de la dernière étape malgré une avance confortable au classement général.

Evenepoel et Del Toro complètent le podium

Remco Evenepoel termine deuxième du classement général. Le Belge de Red Bull-Bora-Hansgrohe accompagne Tadej Pogacar sur le podium final, sans avoir réussi à renverser le Slovène. Isaac Del Toro prend la troisième place. Le Mexicain d’UAE Emirates-XRG complète le podium aux côtés de son leader et confirme sa place parmi les meilleurs coureurs de cette édition. UAE Emirates-XRG place ainsi deux hommes sur les trois premières marches du classement général, avec Pogacar en jaune et Del Toro troisième.

Deux Français terminent dans le top 5

Le Tour de France 2026 se termine également avec deux coureurs français dans les cinq premiers du classement général. Une performance qui n’avait plus été réalisée depuis 2014 et seulement pour la troisième fois au XXIe siècle. Paul Seixas prend la quatrième place, à 11 minutes et 56 secondes de Tadej Pogacar. Le jeune Français confirme son excellent Tour et échoue au pied du podium. Lenny Martinez termine cinquième, à 13 minutes et 2 secondes du vainqueur. Il accompagne Seixas dans un top 5 marqué par le retour de deux Français parmi les premiers du classement général. Jordan Jegat complète la présence française dans les premières places en terminant dixième. Des places d’honneur, mais un Tour qui reste sur un goût d’inachevé coté francais : aucune victoire d’étape, aucun maillot, pas de podium…