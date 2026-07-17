Tour de France : Mauro Schmid s’impose à Belfort, Tom Pidcock bondit à la quatrième place du classement général

Mauro Schmid a remporté la 13e étape du Tour de France 2026, ce vendredi à Belfort. Le Suisse de Jayco AlUla a dominé Harold Tejada au sprint après 205,8 km de course depuis Dole. Troisième à seulement deux secondes, Tom Pidcock a repris plus de 7mn30s aux favoris et s’est hissé à la quatrième place du classement général, à 4mn15s de Tadej Pogačar.

Schmid domine Tejada dans les derniers mètres

Mauro Schmid a bouclé l’étape en 4h06mn58s. Le Suisse a devancé Harold Tejada, crédité du même temps, tandis que Tom Pidcock a réglé le groupe de poursuivants à deux secondes. Maxim Van Gils, Brandon McNulty, Kévin Vauquelin, Jordan Jegat, Clément Braz Afonso et Tim Wellens ont terminé dans le même groupe que le Britannique. La victoire s’est jouée dans les 15 derniers kilomètres. Schmid a placé son accélération après la descente du Ballon d’Alsace. Tejada a immédiatement suivi le Suisse et les deux hommes ont rapidement pris une dizaine de secondes d’avance. Derrière, Pidcock, Van Gils, McNulty, Vauquelin, Jegat, Braz Afonso et Wellens ont tenté d’organiser la poursuite. Malgré leur retour dans la dernière ligne droite, Schmid et Tejada ont conservé quelques mètres d’avance. Le Colombien a lancé le sprint, mais le Suisse s’est montré plus puissant pour décrocher la première victoire de sa carrière sur le Tour de France.

Une échappée de près de 60 coureurs

La journée a commencé sur un rythme très élevé. Après plusieurs offensives neutralisées, un groupe de 37 coureurs a réussi à prendre les devants. Tom Pidcock, Mauro Schmid, Harold Tejada, Kévin Vauquelin, Julian Alaphilippe, Michael Matthews, Ben Healy, Tim Wellens, Brandon McNulty, Jordan Jegat et Luke Plapp figuraient parmi les attaquants. Mads Pedersen, Biniam Girmay et Jasper Philipsen ont ensuite rejoint l’avant avec un deuxième groupe. Près de 60 coureurs se sont alors retrouvés en tête, tandis que le peloton du maillot jaune a laissé l’écart dépasser les sept minutes. Jasper Philipsen a remporté le sprint intermédiaire devant Mads Pedersen et Biniam Girmay. Pedersen a ainsi limité les pertes face au Belge dans la lutte pour le maillot vert.

Pidcock attaque dans le Ballon d’Alsace

La sélection a commencé dans le col des Croix, avant de s’accentuer sur les pentes du Ballon d’Alsace, classé en première catégorie avec 8,8 km à 6,9% de moyenne. Jordan Jegat, Maxim Van Gils et Luke Plapp ont successivement tenté de sortir. Tom Pidcock a répondu à chaque accélération avant de passer lui-même à l’attaque à environ 650 mètres du sommet. Le Britannique a essayé de basculer seul pour profiter de ses qualités de descendeur, mais Plapp, Van Gils et Jegat sont revenus sur lui. Une dizaine de coureurs ont abordé ensemble la descente vers Belfort. Schmid et Tejada ont attendu le retour sur des routes plus roulantes pour placer le mouvement décisif.

Trois Français dans les huit premiers

Kévin Vauquelin a pris la sixième place, devant Jordan Jegat et Clément Braz Afonso. Les trois Français ont terminé à seulement deux secondes du vainqueur, au sein du groupe réglé par Tom Pidcock. Luke Plapp s’est classé 10e à 11 secondes. Michael Matthews, distancé dans le Ballon d’Alsace, a terminé 13e à 1mn01s. Remco Evenepoel, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Juan Ayuso, Paul Seixas, Florian Lipowitz, Isaac Del Toro et Mattias Skjelmose sont arrivés ensemble à 7mn32s.

Tom Pidcock passe de la 10e à la quatrième place

Tom Pidcock était 10e du classement général au départ de Dole, à 11mn49s de Tadej Pogačar. Sa troisième place et les quatre secondes de bonification lui ont permis de reprendre 7mn34s au maillot jaune. Le Britannique est désormais quatrième à 4mn15s. Il échoue à neuf secondes du podium occupé par Remco Evenepoel et devance désormais Juan Ayuso, Paul Seixas, Florian Lipowitz, Isaac Del Toro, Mattias Skjelmose et Lenny Martinez.

Le classement général actualisé après la 13e étape

Tadej Pogačar conserve le maillot jaune en 47h18mn31s. Jonas Vingegaard reste deuxième à 3mn36s et Remco Evenepoel troisième à 4mn06s. Tom Pidcock remonte à la quatrième place à 4mn15s, devant Juan Ayuso à 4mn22s. Paul Seixas occupe la sixième place à 4mn35s. Florian Lipowitz est septième à 4mn44s, Isaac Del Toro huitième à 5mn08s, Mattias Skjelmose neuvième à 5mn45s et Lenny Martinez 10e à 6mn34s. L’offensive de Pidcock resserre considérablement la bataille derrière Pogačar : seulement 59 secondes séparent désormais Vingegaard, deuxième, de Lipowitz, septième.