Brenda Fricker est morte à 81 ans. Elle était l’inoubliable dame aux pigeons de «Maman, j’ai encore raté l’avion !»

Brenda Fricker est morte à l’âge de 81 ans. L’actrice irlandaise, récompensée par un Oscar pour My Left Foot et mondialement connue pour son rôle de la dame aux pigeons dans Maman, j’ai encore raté l’avion !, s’est éteinte à Dublin après une période de mauvaise santé. Sa disparition a été annoncée vendredi 17 juillet par son agent, Phil Belfield.

Une disparition après une période de mauvaise santé

La nature exacte de la maladie dont souffrait Brenda Fricker n’a pas été rendue publique. Son agent a confirmé qu’elle était décédée après une période de santé dégradée. « Nous ne reverrons jamais quelqu’un comme elle, et le monde est plus pauvre de son absence », a déclaré Phil Belfield. Il a également évoqué une actrice profondément aimée du public et une femme qui conservera une place particulière dans le cœur de ceux qui l’ont connue.

Née le 17 février 1945 à Dublin, Brenda Fricker avait débuté sa carrière au milieu des années 1960. Avant de devenir comédienne, elle avait travaillé au service artistique de l’Irish Times, avec l’ambition initiale de se tourner vers le journalisme.

Un Oscar historique pour My Left Foot

La carrière de Brenda Fricker prend une dimension internationale en 1989 avec My Left Foot, réalisé par Jim Sheridan. Elle y incarne Bridget Fagan Brown, la mère de Christy Brown, un artiste et écrivain irlandais atteint de paralysie cérébrale, interprété par Daniel Day-Lewis. Sa prestation lui vaut l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle lors de la cérémonie organisée le 26 mars 1990. Elle devient alors la première actrice irlandaise à recevoir un Oscar d’interprétation. Daniel Day-Lewis remporte la même soirée l’Oscar du meilleur acteur pour ce film. Ce succès constitue également une étape décisive pour le cinéma irlandais. Produit avec des moyens limités, My Left Foot s’impose dans le monde entier et ouvre la voie à une nouvelle génération de films, de réalisateurs et d’acteurs venus d’Irlande.

La dame aux pigeons de Maman, j’ai encore raté l’avion !

Pour plusieurs générations de spectateurs, Brenda Fricker reste indissociable de la mystérieuse dame aux pigeons de Maman, j’ai encore raté l’avion !, sorti en 1992. Dans le film, Kevin McCallister, interprété par Macaulay Culkin, se retrouve seul à New York après avoir pris le mauvais avion. Il rencontre dans Central Park cette femme solitaire, vêtue de plusieurs couches de vêtements et constamment entourée de pigeons. D’abord effrayé par son apparence, Kevin découvre une femme généreuse, blessée par la vie et coupée des autres. Une amitié se forme entre les deux personnages. La dame aux pigeons sauve ensuite Kevin et lui offre l’un des moments les plus émouvants du film, lorsqu’elle lui raconte son isolement et sa peur de faire à nouveau confiance. Ce rôle secondaire devient l’un des personnages les plus marquants de la saga et apporte à Brenda Fricker une immense popularité auprès du grand public, bien au-delà du succès remporté par My Left Foot.

Plus de 60 ans de carrière

Brenda Fricker avait commencé à jouer à 19 ans. Elle apparaît notamment dans Of Human Bondage en 1964, avant de multiplier les rôles sur scène et à la télévision en Irlande et au Royaume-Uni. Elle devient une figure familière du petit écran britannique grâce à la série médicale Casualty, dans laquelle elle interprète Megan Roach à partir de 1986. Elle reprend ensuite ce personnage à plusieurs reprises, jusqu’en 2010. Après son Oscar, elle tourne dans de nombreuses productions irlandaises, britanniques et américaines. Elle joue notamment dans The Field avec Richard Harris, So I Married an Axe Murderer, A Man of No Importance, Angels in the Outfield, A Time to Kill, Veronica Guerin, Omagh, Inside I’m Dancing, Cloudburst et Albert Nobbs. Son dernier rôle au cinéma est celui d’une femme âgée vivant seule sur la côte irlandaise dans The Swallow, réalisé par Tadhg O’Sullivan. Le film repose presque entièrement sur sa présence et sur les souvenirs de son personnage.

Dublin avait décidé de lui rendre hommage

En février 2026, la ville de Dublin avait approuvé l’attribution à Brenda Fricker de la citoyenneté d’honneur de la capitale irlandaise, la plus haute distinction civile accordée par la municipalité. Cette reconnaissance devait saluer plus de 60 ans de carrière, son rôle dans le développement du cinéma irlandais et l’impact international de son travail. Son nom devait rejoindre ceux de personnalités comme Nelson Mandela, John Fitzgerald Kennedy, Barack et Michelle Obama ou les membres du groupe U2. Avec la disparition de Brenda Fricker, le cinéma irlandais perd l’une de ses figures les plus respectées. Le public conserve l’image d’une comédienne capable d’incarner aussi bien la détermination d’une mère dans My Left Foot que la solitude et la tendresse de la dame aux pigeons de Maman, j’ai encore raté l’avion !.