Miss Univers : une vidéo intime «sensible» de Fátima Bosch avec un homme d’affaires mexicain au cœur d’une guerre judiciaire

Une vidéo intime « sensible », dans laquelle Fátima Bosch aurait été filmée avec l’homme d’affaires mexicain Giovanni Medina le jour de la Saint-Valentin, a déclenché une violente querelle publique. La vidéo n’a jamais été publiée pour des raisons juridiques, mais son existence a alimenté les rumeurs d’une relation secrète entre Miss Universe 2025 et le puissant entrepreneur.

Interrogée sur cette affaire, Fátima Bosch est apparue embarrassée et a fermement démenti toute liaison. Giovanni Medina a ensuite riposté en évoquant les cadeaux et les avantages qu’il affirmait lui avoir accordés. La reine de beauté et son père ont finalement transmis le dossier à leurs avocats pour engager une procédure pour diffamation et atteinte à l’honneur.

Une vidéo tournée le jour de la Saint-Valentin

La polémique a commencé avec l’annonce de l’existence d’une vidéo dans laquelle Fátima Bosch et Giovanni Medina auraient été aperçus ensemble le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Les images ont été qualifiées de « sensibles », renforçant immédiatement les spéculations sur la nature de leur relation. La vidéo n’a toutefois pas été rendue publique en raison de risques juridiques. Aucun élément visible n’a donc permis de confirmer son contenu exact, mais les affirmations entourant ces images ont rapidement placé Miss Universe 2025 au centre d’une affaire particulièrement embarrassante.

Fátima Bosch, mal à l’aise, a démenti toute liaison

Interrogée le 24 mai à l’aéroport de Mexico, Fátima Bosch a reconnu connaître Giovanni Medina, tout en rejetant catégoriquement l’idée d’une relation amoureuse.

« Je le connais parce qu’il est un ami de mes parents. Il n’y a aucune relation amoureuse entre nous », a-t-elle déclaré.

Son expression visiblement gênée au moment de répondre aurait fortement déplu à l’homme d’affaires. Celui-ci a estimé que la jeune femme avait cherché à prendre publiquement ses distances avec lui malgré la proximité qu’il affirmait avoir entretenue avec elle et sa famille.

Giovanni Medina l’a accusée d’être « ingrate »

Après le démenti de Fátima Bosch, Giovanni Medina a répondu à la télévision en la qualifiant d’« ingrate ». Il a affirmé lui avoir offert des cadeaux et lui avoir permis de bénéficier de plusieurs avantages.

« Lorsqu’elle recevait des cadeaux et des avantages de ma part, elle ne faisait pas cette tête », a-t-il lancé.

L’entrepreneur a également laissé entendre qu’il avait contribué au parcours de la Mexicaine dans l’univers de Miss Universe. Il a affirmé avoir aidé son père dans le cadre d’anciens problèmes judiciaires.

« Je ne connais ses parents qu’à 5%, comparé à tout ce que je sais sur elle », a-t-il ajouté, laissant planer de nouvelles insinuations sur la proximité qu’il aurait entretenue avec la reine de beauté.

« Trouvez-moi quelqu’un de beau et de mon âge »

Fátima Bosch a vivement répliqué aux déclarations de Giovanni Medina. Elle a défendu son père et attaqué directement l’éducation et la moralité de l’homme d’affaires.

« Il n’est même pas la moitié de l’homme qu’est mon père. Pour lui ressembler, il lui manque deux choses fondamentales : l’éducation et la morale », a-t-elle répondu.

Miss Universe 2025 a également tourné en dérision les rumeurs de liaison nées autour de la vidéo supposée. « Si vous voulez raconter des ragots, trouvez-moi au moins quelqu’un de beau et de mon âge ! », a-t-elle ironisé.

La famille Bosch a saisi ses avocats

Après cette escalade, Bernardo Bosch Hernández a confirmé que des documents avaient été remis aux avocats de la famille. La procédure engagée contre Giovanni Medina concernait notamment ses accusations d’ingratitude ainsi que ses déclarations publiques sur les cadeaux, les avantages et l’aide qu’il affirmait avoir apportés. La famille Bosch a décidé de poursuivre l’homme d’affaires pour diffamation et atteinte à l’honneur. « Merci beaucoup. Je pense qu’il n’y a plus rien à dire sur cette affaire. Mes avocats s’en occupent. Bien sûr que nous allons engager une action en justice. Mes avocats étudient déjà le dossier », a déclaré le père de Fátima Bosch.

Fátima Bosch a décidé de ne plus répondre

Embarrassée par la propagation des rumeurs et par les insinuations entourant cette vidéo « sensible », Fátima Bosch a décidé de clore publiquement le dossier. Elle a confié la suite de l’affaire à ses avocats afin de se concentrer sur les derniers mois de son règne de Miss Universe 2025.

Giovanni Medina a, de son côté, refusé de revenir sur ses déclarations. Interrogé sur la procédure annoncée contre lui, il l’a qualifiée d’« absurde » et a assuré avoir « la conscience tranquille ».