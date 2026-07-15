VIDÉO – Tom Cruise méconnaissable dans «Digger» : cheveux blancs, ventre imposant et prothèses pour son nouveau rôle

Tom Cruise apparaît presque impossible à reconnaître dans les premières images de Digger, le nouveau film d’Alejandro González Iñárritu. L’acteur de 64 ans y porte des cheveux gris clairsemés, un imposant maquillage vieillissant, de fausses dents et des prothèses qui modifient entièrement son visage et sa silhouette. La bande-annonce dévoilée cette semaine présente une transformation physique très éloignée de ses rôles dans Mission : Impossible ou Top Gun.

Cheveux gris, faux ventre et accent du sud des États-Unis

Tom Cruise incarne Digger Rockwell, un magnat du pétrole excentrique, ventripotent et persuadé d’être l’homme le plus puissant du monde. Le personnage arbore une mèche grise rabattue sur le crâne, un visage ridé, une démarche lourde, des costumes voyants et des bottes de cow-boy. L’acteur adopte également un fort accent du sud des États-Unis. Le maquillage ne sert pas uniquement à vieillir Tom Cruise. Les prothèses transforment la forme de son visage, tandis que les fausses dents modifient sa manière de parler et ses expressions. Le comédien a expliqué que chaque détail, de la couleur des bottes à la coupe des vêtements, avait été choisi pour construire la personnalité de Digger Rockwell.

« Avec le corps, nous racontons une histoire. Je veux que les spectateurs soient plongés dans l’histoire », a expliqué Tom Cruise lors de la présentation du film organisée dans les studios Warner Bros. à Burbank, en Californie. Il raconte avoir immédiatement trouvé l’énergie du personnage après avoir mis ses fausses dents pour la première fois.

Un milliardaire responsable d’une catastrophe mondiale

Digger suit un homme d’affaires dont l’entreprise déclenche une catastrophe écologique susceptible de provoquer un conflit nucléaire. Digger Rockwell se lance alors dans une course effrénée pour convaincre le monde qu’il peut réparer les dégâts et sauver l’humanité. La bande-annonce montre un personnage aussi puissant qu’incontrôlable, multipliant les déclarations grandiloquentes alors que la planète risque de basculer dans le chaos. Le milliardaire refuse d’être considéré comme le responsable du désastre et tente de transformer sa mission de sauvetage en démonstration personnelle de puissance. Le film est présenté comme une comédie noire mêlant satire, catastrophe écologique et tragédie. Tom Cruise quitte ainsi les cascades et les missions d’espionnage pour un rôle grotesque, excessif et ouvertement comique, même si l’histoire repose sur la menace d’un effondrement mondial.

Une transformation qui rappelle « Tonnerre sous les tropiques »

Cette métamorphose rappelle le personnage de Les Grossman, producteur hollywoodien vulgaire et colérique joué par Tom Cruise dans Tonnerre sous les tropiques en 2008. L’acteur portait déjà un crâne dégarni, de lourdes prothèses, des mains artificiellement épaissies et un faux ventre. Dans Digger, le changement paraît encore plus poussé. Le vieillissement du visage, la voix, la posture et la démarche rendent parfois difficile l’identification immédiate de Tom Cruise. Il s’agit de son premier rôle entièrement nouveau depuis plusieurs années et de son premier film ne dépendant pas d’une franchise depuis Barry Seal : American Traffi», sorti en 2017. « Je n’avais encore jamais été confronté à quelque chose qui puisse me mettre au défi de cette manière », a déclaré l’acteur. Tom Cruise considère que les compétences acquises pendant ses 45 années de carrière l’ont préparé à cette performance.

Alejandro González Iñárritu préparait le personnage depuis 10 ans

Digger est réalisé par Alejandro González Iñárritu, cinéaste récompensé pour Birdman et The Revenant. Le réalisateur mexicain a commencé à imaginer Digger Rockwell après avoir terminé The Revenant en 2015. Il lui a ensuite fallu environ dix ans pour construire le film et trouver la forme adaptée à cette histoire. Iñárritu voulait depuis longtemps travailler avec Tom Cruise. L’acteur admirait de son côté le réalisateur depuis la découverte d’Amours chiennes en 2000. Lors de leurs premières réunions, le cinéaste lui a lu le scénario à voix haute, ligne après ligne, pendant plusieurs jours. « La transformation qu’il a accomplie était stupéfiante », a déclaré Alejandro González Iñárritu à propos de Tom Cruise. Le réalisateur affirme qu’aucun des deux n’avait auparavant participé à un projet comparable.

Un casting prestigieux autour de Tom Cruise

Tom Cruise partage l’affiche avec Sandra Hüller, Riz Ahmed, Jesse Plemons, John Goodman, Sophie Wilde, Emma D’Arcy et Michael Stuhlbarg. Le film a été tourné en VistaVision, un procédé utilisant une pellicule 35 mm défilant horizontalement afin d’obtenir une image particulièrement détaillée.

Digger sortira dans les salles françaises le 30 septembre 2026, deux jours avant sa sortie américaine. Le public découvrira alors Tom Cruise dans l’un des rôles les plus inattendus de sa carrière, très loin de l’agent Ethan Hunt qui a dominé sa filmographie pendant près de 30 ans.