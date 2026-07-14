Légion d’honneur du 14 juillet : Natalie Portman chevalier, Christine Lagarde grand officier et Pierre Arditi commandeur

La promotion civile de la Légion d’honneur du 14 juillet 2026 réunit 619 personnalités issues de la culture, des sciences, du sport, des médias, de la politique, de la santé, de l’économie et du monde associatif. Natalie Portman, Christine Lagarde, Richard Malka, Pierre Arditi, Marius Trésor et Frank Leboeuf figurent parmi les noms les plus connus publiés ce mardi au Journal officiel.

619 personnes distinguées dans toute la France

La promotion compte 518 nouveaux chevaliers, 79 personnes promues officiers, 16 commandeurs, quatre grands officiers et deux grand’croix. Ces femmes et ces hommes ont été retenus pour leur engagement professionnel, public ou associatif, autour des valeurs de « mérite, civisme et courage » mises en avant par la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur.

La Légion d’honneur, créée par Napoléon Bonaparte en 1802, constitue la plus haute distinction nationale française. Une nomination au grade de chevalier marque l’entrée dans l’ordre. Les grades suivants sont officier et commandeur, avant les dignités de grand officier et de grand’croix.

Serge Haroche et Michelle Perrot élevés à la dignité de grand’croix

Le physicien Serge Haroche, prix Nobel et professeur émérite au Collège de France, reçoit la dignité de grand’croix. Membre de l’Académie des sciences, il était grand officier depuis décembre 2017.

La même dignité est accordée à l’historienne Michelle Perrot, professeure émérite spécialiste de l’histoire contemporaine. Ses recherches ont largement contribué au développement en France de l’histoire des femmes, du travail et des rapports entre les sexes. Elle avait été élevée à la dignité de grand officier en octobre 2022.

Christine Lagarde devient grand officier

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne et ancienne ministre française de l’Économie, est élevée à la dignité de grand officier. Elle avait reçu le grade d’officier en 2014. Une décision distincte lui est consacrée dans les textes publiés au Journal officiel.

L’éditrice Marie-Claude Char, la chorégraphe et ancienne directrice de la danse de l’Opéra de Paris Brigitte Lefèvre ainsi que le professeur Gérard Saillant, président d’un institut consacré à la recherche sur le cerveau et la moelle épinière, accèdent également à la dignité de grand officier.

Natalie Portman nommée chevalier

Natalie Portman est nommée chevalier. Le décret la présente comme comédienne et productrice et la place dans la promotion réservée aux personnalités étrangères résidant en France. L’actrice, née Natalie Hershlag, totalise 33 années d’activité professionnelle.

Le politologue belge François Gemenne, spécialiste des questions climatiques et migratoires, est également nommé chevalier parmi les personnalités étrangères. L’archéologue et historienne de l’art suisse Sandrine Huber, l’historien italien Luigi Mascilli Migliorini et la dirigeante grecque Ersi Volonaki complètent cette partie de la promotion.

Pierre Arditi élevé au rang de commandeur

Pierre Arditi est promu commandeur. L’acteur était officier de la Légion d’honneur depuis janvier 2017. Il rejoint parmi les commandeurs l’avocat Jean-Yves Le Borgne, l’ancienne journaliste et dirigeante associative Albina du Boisrouvray, l’économiste Joëlle Toledano et Patrick de Carolis, ancien président de France Télévisions devenu maire d’Arles.

Clémentine Célarié, Rachida Brakni et Wajdi Mouawad décorés

Le monde de la culture occupe une place importante dans cette promotion. Les comédiennes Clémentine Célarié et Rachida Brakni sont nommées chevaliers, tout comme le dramaturge et metteur en scène Wajdi Mouawad, l’artiste plasticienne Eva Jospin, le parfumeur Francis Kurkdjian et la réalisatrice Rebecca Zlotowski.

La créatrice Paloma Picasso, la chanteuse lyrique Stéphanie d’Oustrac, le scénariste Éric Benzekri, le directeur de maison d’édition Manuel Carcassonne et Christophe Leribault, président-directeur du musée du Louvre, deviennent eux aussi chevaliers. Le réalisateur Xavier Giannoli, l’écrivain Philippe Besson, l’autrice Nathacha Appanah et la danseuse étoile Dorothée Gilbert figurent également dans la promotion.

Richard Malka et plusieurs journalistes nommés chevaliers

L’avocat et auteur Richard Malka est nommé chevalier après 34 années de services. Plusieurs journalistes reçoivent le même grade, parmi lesquels Pierre Haski, chroniqueur géopolitique à Radio France, Sylvie Kauffmann, éditorialiste au Monde, Isabelle Lasserre, grand reporter au Figaro, et Siavosh Ghazi, spécialiste de l’Iran et correspondant de guerre.

Le journaliste et réalisateur Laurent Richard, fondateur du consortium Forbidden Stories, est lui aussi nommé chevalier. Renaud Girard, journaliste et géopolitologue, ainsi qu’Éric Le Boucher, journaliste économique et cofondateur de Slate.fr, apparaissent également parmi les nouveaux décorés.

Marius Trésor et Frank Leboeuf promus officiers

Deux anciens internationaux français de football accèdent au grade d’officier. Marius Trésor, ancien capitaine des Bleus et figure de l’équipe de France des années 1970 et 1980, était chevalier depuis 1984. Frank Leboeuf, champion du monde 1998 et ambassadeur du Bleuet de France, avait reçu le grade de chevalier en septembre 1998.

L’ancien cycliste professionnel Alain Bondue et Jean-Paul Giachino, ancien entraîneur de l’équipe de France de biathlon, sont nommés chevaliers. La promotion distingue aussi plusieurs responsables engagés dans le développement du sport féminin, du football professionnel et de la formation des athlètes.

Mohamed Loueslati promu officier

Mohamed Loueslati, imam et aumônier interrégional musulman des prisons, est promu officier. Il était chevalier depuis mars 2016. L’archevêque de Paris Laurent Ulrich devient lui aussi officier, après avoir été nommé chevalier en 2017.

La gynécologue Ghada Hatem-Gantzer, fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis, est également promue officier. Dans le domaine scientifique et médical, le médecin légiste Philippe Charlier, le physicien Thierry Dauxois, l’économiste Emmanuelle Auriol et plusieurs chercheurs, médecins et responsables hospitaliers sont nommés chevaliers.

Jean Leonetti chevalier, Jacqueline Gourault officier

Plusieurs anciens ministres et élus sont distingués. Jean Leonetti, maire d’Antibes et ancien ministre, est nommé chevalier. Gérard Longuet, Paul Christophe, Olivier Klein, Patrice Vergriete et l’ancien ministre Fabrice Loher reçoivent également ce grade.

Jacqueline Gourault, ancienne ministre, ancienne sénatrice et membre du Conseil constitutionnel, est promue officier. Patrick de Carolis accède pour sa part au rang de commandeur.

54 décorations accordées par l’initiative citoyenne

La promotion comprend 54 personnes proposées au titre de l’initiative citoyenne, contre 20 un an plus tôt. Ce dispositif permet à un groupe de citoyens de présenter directement la candidature d’une personne dont l’engagement demeure souvent peu connu au niveau national.

Une promotion spéciale complète ces nominations afin de reconnaître 17 harkis et membres de leurs familles. Elle rend hommage aux anciens auxiliaires musulmans de l’armée française pendant la guerre d’Algérie ainsi qu’aux proches qui ont subi l’abandon, les représailles et les conditions d’accueil souvent indignes organisées en France après 1962.