Le Festival de Karlovy Vary couronne un film birman et célèbre un double anniversaire historique

La 60e édition du Festival international du film de Karlovy Vary, en République tchèque, s’est achevée le 11 juillet avec la remise de son palmarès. Le Globe de cristal du meilleur film a été attribué à Fruit Gathering du réalisateur birman Aung Phyoe. Coproduit par la Birmanie, la République tchèque et la France, le long-métrage suit une histoire d’amour entre deux jeunes femmes travaillant dans une usine de textile à Rangoun, confrontées à l’épuisement du travail, à l’incertitude économique et à une société où leur relation reste socialement inacceptable. Le prix spécial du jury et le prix de la mise en scène ont quant à eux été décernés à The Guest du Danois Mads Mengel, drame familial autour de l’arrivée impromptue d’une matriarche souffrant de troubles mentaux lors d’une cérémonie où personne ne l’attend. L’édition a attiré plus de 132 000 spectateurs pour 472 projections de 179 films.

Juliette Binoche, Dustin Hoffman et un double anniversaire : 80 ans d’histoire, 60 éditions seulement

Des Globes de cristal honorifiques pour « contribution artistique exceptionnelle » ont été remis à l’actrice française Juliette Binoche, à l’acteur américain Dustin Hoffman et au directeur de la photographie Robert Richardson. L’édition 2026 était aussi marquée par un double anniversaire inhabituel : fondé en août 1946, Karlovy Vary est l’un des festivals de cinéma les plus anciens au monde, mais il n’en était qu’à sa 60e édition. « Peu de gens savent qu’entre 1959 et 1990, on a été forcés d’alterner avec le festival de Moscou », expliquait en avril Karel Och, directeur artistique, lors de la présentation du festival. Karlovy Vary fut en effet pendant des décennies le seul festival de catégorie A réservé au bloc de l’Est. Deuxième plus ancien festival de cinéma au monde après Venise, il se distingue aussi par une particularité rare : les billets y sont accessibles à tous, à moins de 3 euros, sans accréditation professionnelle requise, ce qui en fait l’un des rares grands festivals ouverts au grand public.