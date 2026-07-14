Deux fondations lancent des appels aux dons après les incendies de forêts

La Fondation de France et la Fondation du patrimoine mobilisent la générosité publique face à une saison des feux exceptionnellement précoce et destructrice.

La Fondation de France et la Fondation du patrimoine ont annoncé ce lundi le lancement d’appels aux dons destinés à soutenir les forêts et espaces naturels ravagés par les incendies. Cette mobilisation intervient alors que les feux ont déjà détruit davantage de surfaces boisées à la mi-juillet 2026 que sur l’ensemble de l’année précédente. L’ampleur inhabituelle des dégâts constatés dès les premiers mois de l’été justifie cette initiative exceptionnelle.

Une mobilisation face à l’urgence

Les deux institutions comptent sur la générosité du public pour financer des actions de restauration et de préservation des zones sinistrées. Les fonds collectés permettront d’accompagner les territoires touchés dans leur reconstruction écologique. Cette démarche s’inscrit dans une logique de résilience face aux catastrophes naturelles qui se multiplient sur le territoire français.

Les incendies de cette année marquent un tournant dans la gravité de la situation forestière française. Les surfaces brûlées avant même la période estivale dépassent déjà le bilan annuel de 2025, signe d’une accélération préoccupante du phénomène. Les deux fondations espèrent mobiliser largement pour limiter les conséquences à long terme de ces destructions massives.