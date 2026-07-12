Canicule : trois réacteurs nucléaires français arrêtés, huit autres ralentis

EDF a stoppé trois réacteurs et réduit la puissance de huit autres pour limiter les rejets thermiques dans les cours d’eau surchauffés.

EDF a annoncé ce dimanche l’arrêt de trois réacteurs nucléaires implantés en bord de fleuve. Cette décision intervient alors qu’une vague de chaleur intense frappe l’Hexagone et fait monter la température des cours d’eau à des niveaux critiques. Les sites concernés se situent sur le Rhône, la Garonne et la Meuse. L’énergéticien français a également annoncé que huit autres réacteurs fonctionnent désormais à puissance réduite.

Des mesures pour protéger les écosystèmes aquatiques

Ces mesures visent à limiter les rejets thermiques dans les fleuves et rivières. Lorsque les centrales nucléaires produisent de l’électricité, elles utilisent l’eau des cours d’eau pour refroidir leurs installations. L’eau réchauffée est ensuite rejetée dans le milieu naturel. La canicule actuelle complique cette opération : les températures des fleuves montent déjà naturellement, et tout rejet supplémentaire risquerait de perturber gravement les écosystèmes aquatiques.

Le ralentissement ou l’arrêt temporaire de réacteurs constitue une pratique courante durant les épisodes caniculaires estivaux. La production électrique nationale subit toutefois une baisse sensible, compensée par d’autres sources d’énergie et les capacités d’importation. Les autorités surveillent étroitement l’évolution des températures dans les jours à venir pour déterminer la durée de ces restrictions.