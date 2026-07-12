La SNCF modernise l’axe Paris-Cherbourg à 170 euros la minute

SNCF Réseau engage des travaux de grande ampleur pour régénérer la ligne Paris-Cherbourg, vieille de plus d’un siècle, avec un coût horaire de 10 200 euros.

La SNCF a lancé une vaste opération de modernisation sur l’axe Paris-Cherbourg. Chaque minute de travail est facturée 170 euros, soit 10 200 euros de l’heure. SNCF Réseau mobilise des équipes et du matériel spécialisé pour remettre à niveau cette infrastructure ferroviaire dont la vétusté pèse sur la qualité du service. L’objectif affiché vise l’amélioration de la fiabilité, du confort des voyageurs et de la sécurité sur cette liaison qui dessert la Normandie.

Une infrastructure centenaire à bout de souffle

Cette ligne ferroviaire remonte à la fin du XIXe siècle. Son âge avancé nécessite désormais des interventions lourdes pour garantir son exploitation dans des conditions satisfaisantes. Les rails, la signalisation et les équipements de voie font l’objet d’une régénération complète. La modernisation s’inscrit dans un plan plus large de remise à niveau du réseau national, dont l’état général suscite des inquiétudes croissantes.

Les travaux mobilisent un matériel unique au monde, conçu spécifiquement pour ce type de chantier ferroviaire. La facture élevée reflète la technicité des opérations menées sur une infrastructure en service, où chaque intervention doit s’effectuer dans des fenêtres horaires réduites. SNCF Réseau assume ce coût comme un investissement indispensable pour éviter une dégradation irréversible du réseau et maintenir la circulation des trains entre la capitale et le port normand.