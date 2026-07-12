France – Espagne : les Bleus répondent à Lamine Yamal: «Il peut dire ce qu’il veut, on verra pour qui ce sera favorable»

À deux jours de la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l’Espagne, prévue mardi à Dallas, les internationaux français ont répondu avec calme aux propos de Lamine Yamal. Après la qualification de la Roja face à la Belgique, le jeune prodige espagnol avait lancé le choc en affirmant : « Nous avons battu la France lors de nos deux dernières rencontres. Si la France doit craindre quelqu’un, c’est nous (…) On verra bien ce qui se passera, mais on n’a pas peur. » Une sortie remarquée qui a rapidement été évoquée lors de la conférence de presse des Bleus, organisée dimanche à l’université Bentley, où Ibrahim Konaté et Maxence Lacroix se sont présentés devant les médias.

Ibrahim Konaté : « Il ne faut avoir peur de personne »

Interrogé sur les propos du joueur du FC Barcelone, Ibrahim Konaté a d’abord souri avant de répondre sans agressivité. Le défenseur de Liverpool a expliqué que l’équipe de France ne prêtait pas d’attention à ce type de déclarations : « Non, non, non… En toute honnêteté, on n’écoute pas ce qui se dit. Il ne faut avoir peur de personne, rester dans l’humilité et ne pas tomber dans ce piège, surtout à ce moment de la compétition. Maintenant, il peut dire ce qu’il veut, on va essayer de se préparer du mieux possible. Et à la fin du match, on verra pour qui ce sera favorable. »Konaté a tout de même reconnu la valeur de l’adversaire. Selon lui, l’Espagne fait partie des meilleures équipes de ce Mondial, mais cela ne change rien à l’approche française, tournée vers la préparation et le terrain.

Maxence Lacroix refuse lui aussi la surenchère

Présent aux côtés de Konaté, Maxence Lacroix a adopté le même ton. Le défenseur français a refusé d’alimenter une guerre des mots tout en affichant les ambitions des Bleus : « Je ne vais pas dire qu’on a peur. On est conscients de nos qualités. On sait que l’Espagne aussi a un très bel effectif et fait une très belle aventure ici. On joue tous les matches pour les gagner et on a l’objectif de gagner, bien sûr. On va se concentrer sur ça. » L’ancien joueur de Wolfsburg a également estimé que la sélection espagnole ne devait pas être résumée à Lamine Yamal, qu’il a qualifiée d’équipe « exceptionnelle », rappelant que la Roja possède de nombreuses armes offensives et collectives.

Une demi-finale sous haute tension

Cette affiche opposera deux des sélections les plus impressionnantes du tournoi. L’Espagne arrive avec une génération emmenée par Lamine Yamal, tandis que la France poursuit son parcours avec une défense solide et un collectif qui monte en puissance au fil de la compétition. Les déclarations d’avant-match alimentent naturellement l’attente autour de cette rencontre, mais du côté français, le discours reste identique : pas de polémique, pas de réponse excessive, seulement la volonté de préparer cette demi-finale dans les meilleures conditions avant de tenter de décrocher une place en finale de la Coupe du monde 2026.