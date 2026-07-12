Le correspondant de la BBC au Vatican David Willey est mort à 93 ans

David Willey, figure du journalisme britannique et voix de référence sur le Vatican pendant plus d’un demi-siècle, est décédé d’une insuffisance cardiaque en Italie, pays où il avait choisi de vivre.

David Willey, figure du journalisme britannique et voix de référence sur le Vatican pendant plus d’un demi-siècle, est décédé d’une insuffisance cardiaque en Italie, pays où il avait choisi de vivre.

Il avait couvert cinq pontificats, traversé des guerres et assisté à la naissance de l’Europe unie. David Willey, correspondant étranger de la BBC pendant plus de cinquante ans, s’est éteint à l’âge de 93 ans. Sa mort a été annoncée ce jeudi.

Willey débute sa carrière comme stagiaire à l’agence Reuters. En 1957, il est présent dans la grande salle fresquée du Capitole lors de la signature du traité de Rome, acte fondateur de ce qui deviendra l’Union européenne. « J’étais là dans cette immense pièce ornée de scènes de batailles romaines antiques, quand les six fondateurs en frac de l’Europe des Six ont apposé leurs signatures », écrira-t-il cinquante ans plus tard.

Pigiste en Algérie, puis correspondant de la BBC en Afrique de l’Est à partir de 1964, il couvre ensuite la guerre du Vietnam et la Chine après la révolution communiste. Mais c’est à Rome que sa carrière prend toute sa dimension. Correspondant au Vatican, il devient l’une des références mondiales sur la papauté, suivant de près les règnes de Jean-Paul II, Benoît XVI et François, entre autres. L’une de ses missions les plus marquantes reste la tentative d’assassinat contre Jean-Paul II en 1981.

Il publie un livre sur le pape François, « The Promise of Francis : The man, the Pope, and the challenge of change », qu’il remet en mains propres au pontife lors d’une audience privée en 2016. L’an dernier, il rencontre encore le pape Léon, nouvellement élu, son cinquième pape.

Willey travaille jusqu’à un âge avancé. Après la mort du pape François, il livre encore une analyse sur les transformations de l’Église sous ce pontificat, non sans une pointe de vertige personnel : « J’ai soudainement réalisé avec un certain choc que ma propre vie s’étend désormais sur pas moins de huit règnes pontificaux successifs », écrit-il.

Décoré de l’OBE pour services rendus au journalisme audiovisuel, il laisse derrière lui une génération de correspondants qu’il a guidés. « Il était une autorité incroyable sur le Vatican, ayant couvert et voyagé avec cinq papes, et il s’est montré si généreux, m’offrant son regard et ses encouragements quand j’ai débuté à Rome en 2019 », témoigne Mark Lowen, correspondant et présentateur de la BBC.