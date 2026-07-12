Incendies en Espagne : le fils d’une victime belge conteste la version des autorités

Le fils d’un Belge décédé dans les violents incendies de forêt qui ont frappé la province d’Almería, dans le sud-est de l’Espagne, affirme que les victimes n’ont reçu aucune consigne des services d’urgence avant de tenter de fuir les flammes. Son témoignage contredit les déclarations des autorités espagnoles, qui avaient indiqué que plusieurs personnes avaient ignoré les recommandations officielles de rester confinées.

Thomas-Wolf Verdonckt, virologue belge de 33 ans, a expliqué à Reuters s’être entretenu par téléphone avec son père, Stanislas Verdonckt, âgé de 63 ans, peu avant 21 heures jeudi, alors que l’incendie se rapprochait du village montagneux de Bédar. Selon lui, aucun avertissement n’avait alors été communiqué aux habitants concernés.

Stanislas Verdonckt figure parmi les victimes retrouvées mortes dans une vallée située près de Paraje el Curato, non loin de Bédar, où il résidait. Après le drame, son fils s’est rendu en Espagne et a rencontré plusieurs voisins ayant survécu à l’incendie. D’après leurs témoignages, aucune instruction officielle ne leur aurait été donnée pour les inciter à rester chez eux plutôt que d’évacuer.

Thomas-Wolf Verdonckt affirme également que les habitants des environs n’avaient pas la possibilité de quitter les lieux par la route lorsque les flammes se sont propagées rapidement, alimentées par des vents violents. Il estime que les autorités n’ont pas suffisamment alerté les résidents sur l’évolution du danger.

Les autorités espagnoles maintiennent pour leur part que les personnes décédées avaient été invitées à se confiner et qu’elles n’auraient pas suivi ces recommandations. Les circonstances exactes du drame continuent de faire l’objet d’investigations, alors que l’incendie, l’un des plus meurtriers qu’ait connus l’Espagne ces dernières années, a déjà fait de nombreuses victimes et ravagé une vaste zone de la province d’Almería.