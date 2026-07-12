Ukraine : Zelensky écarte sa Première ministre et remanie le gouvernement

Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche un remaniement de son gouvernement. Le président ukrainien a proposé à la Première ministre Ioulia Svyrydenko un nouveau poste, marquant un changement à la tête de l’exécutif. Cette décision intervient à un moment où l’Ukraine poursuit son effort de guerre face à la Russie.

Les changements ne se limitent pas au seul gouvernement. La direction des forces de l’ordre sera également concernée par ces mouvements, sans que les noms des remplaçants aient été précisés à ce stade. Le chef de l’État n’a pas détaillé les raisons de ce remaniement ni l’ampleur exacte des modifications prévues.

Des changements au sommet de l’État

Cette restructuration gouvernementale témoigne de la volonté du président de renouveler son équipe. L’identité du futur Premier ministre reste inconnue. Les prochains jours devraient apporter des précisions sur la composition du nouveau cabinet et les fonctions confiées aux différents responsables.