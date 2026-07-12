Aix-en-Provence : un récidiviste viole une étudiante un mois après sa sortie de prison

Un homme de 47 ans a été interpellé à Aix-en-Provence après le viol d’une étudiante de 19 ans, commis dans la nuit de vendredi à samedi sous la menace d’une arme. Le suspect, qui avait été libéré de prison le 6 juin dernier, purgeait une peine de réclusion pour des faits similaires. Il avait été condamné à 18 ans de prison pour viol et venait de passer 15 ans derrière les barreaux. Lors de sa première audition, l’homme a reconnu les faits qui lui sont reprochés.
Une mise en examen attendue
## Une mise en examen attendue
Le quadragénaire doit être présenté dans la journée à un juge d’instruction en vue d’une mise en examen. Cette nouvelle affaire survient à peine plus d’un mois après sa remise en liberté, relançant les interrogations sur le suivi des délinquants sexuels à leur sortie de détention.
Les circonstances de l’agression, perpétrée sous la menace, ont particulièrement marqué les enquêteurs. La jeune victime a pu porter plainte rapidement, permettant l’interpellation du suspect. L’affaire illustre les difficultés persistantes dans la prévention de la récidive chez les auteurs de violences sexuelles.
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