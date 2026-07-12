Paris : un animateur périscolaire condamné à 18 mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles sur une fillette

Le tribunal judiciaire de Paris a condamné Souleymane D., ancien animateur périscolaire, à 18 mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles commises sur une enfant dont il avait la responsabilité dans un centre de loisirs de la capitale. Les faits se sont déroulés sur plusieurs années, alors que la victime était âgée de trois à cinq ans. À l’issue du procès, les juges ont estimé que les éléments du dossier permettaient de retenir la culpabilité du prévenu. Cette décision met un terme à plusieurs années de procédure judiciaire engagée après les révélations de la jeune victime et les investigations menées par les enquêteurs.

L’affaire a profondément marqué la famille de l’enfant, qui a dû faire face à une longue procédure avant d’obtenir une décision de justice. Durant l’enquête puis devant le tribunal, les magistrats ont examiné les déclarations de la victime, les auditions des différents protagonistes ainsi que les éléments recueillis au cours de l’instruction. Le jugement reconnaît officiellement les agressions sexuelles commises alors que l’animateur exerçait une mission de confiance auprès d’enfants accueillis dans une structure périscolaire. Pour les proches de la victime, cette reconnaissance judiciaire constitue une étape essentielle dans le processus de reconstruction.

« C’est exactement ce que la famille attendait »

À l’issue de l’audience, l’avocat de la famille de la victime, Me Charles Héran, a salué la décision du tribunal. « C’est exactement ce que la famille attendait », a-t-il déclaré. Selon lui, au-delà de la peine prononcée, l’essentiel était que la justice reconnaisse les faits et établisse la responsabilité pénale de l’ancien animateur. La famille estime que ce jugement permet enfin de mettre un terme à des années d’incertitude et d’obtenir une forme de réparation judiciaire, même si les conséquences psychologiques des faits demeurent.

Cette affaire rappelle également les enjeux liés à la protection des mineurs dans les structures d’accueil périscolaires. Les centres de loisirs accueillent chaque jour des milliers d’enfants dont les parents confient la sécurité à des professionnels de l’animation. La condamnation de cet ancien animateur souligne l’importance des dispositifs de prévention, des contrôles et du recueil rapide de la parole des enfants lorsqu’un comportement inapproprié est suspecté. Pour la famille de la victime, cette décision ne fera pas disparaître les traumatismes, mais elle représente une reconnaissance officielle des violences subies et un signal fort sur la nécessité de protéger les plus jeunes.