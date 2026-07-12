Baccalauréat 2026 : le taux de réussite s’établit à 91,4 % après les rattrapages

Le taux de réussite définitif du baccalauréat 2026 atteint 91,4 % après les épreuves de rattrapage, selon les chiffres publiés par le ministère de l’Éducation nationale. Au total, 680 600 candidats ont obtenu leur diplôme, soit un recul de 0,4 point par rapport à la session 2025. Dans le détail, le baccalauréat général affiche un taux de réussite de 95,9 %, la voie technologique 90,3 % et la voie professionnelle 84,3 %, seule filière en légère progression cette année.

Toutes filières confondues, 58,8 % des candidats obtiennent une mention, dont 8 % une mention Très bien. Les académies de Martinique, Nantes et Rennes enregistrent les meilleurs résultats dans la voie générale, tandis que Grenoble, Nantes, Rennes et Toulouse se distinguent dans la voie professionnelle.

Le brevet recule davantage après une réforme de l’examen

Le diplôme national du brevet enregistre une baisse plus marquée avec un taux de réussite de 81,6 %, soit 3,9 points de moins qu’en 2025. Sur les 834 000 candidats, 680 400 ont décroché le diplôme. Cette session était la première à appliquer une nouvelle répartition de la notation, les épreuves finales comptant désormais pour 60 % de la note contre 40 % pour le contrôle continu.

Les mentions sont également moins nombreuses. Seuls 37,3 % des candidats obtiennent une mention Bien ou Très bien, contre 49,1 % l’an dernier. Les félicitations du jury sont elles aussi en net recul, avec seulement 3 % des candidats récompensés, contre 9,5 % lors de la session précédente.