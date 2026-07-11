Carambar remplace ses blagues par des messages des pompiers : une campagne pour prévenir les accidents de l’été

Les célèbres blagues Carambar vont temporairement disparaître des emballages. Jusqu’en septembre, certaines papillotes ne contiendront plus uniquement les traditionnelles plaisanteries qui ont fait la réputation de la marque. Elles laisseront place à des messages de prévention élaborés avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Cette opération a pour objectif de sensibiliser les consommateurs aux risques du quotidien, à une période où les accidents domestiques et les incendies sont particulièrement nombreux en raison des fortes chaleurs et des activités estivales.

Des conseils pratiques à la place des blagues

Concrètement, l’une des deux blagues habituellement imprimées dans chaque papillote est remplacée par un « bon tuyau » de prévention. Ces messages abordent des situations très concrètes auxquelles chacun peut être confronté. Parmi eux figurent notamment : « Avoir un détecteur de fumée à la maison, c’est comme avoir de l’eau dans le désert : ça peut sauver une vie », « En cas de brûlure, il faut agir comme un pompier pour éteindre les flammes : utiliser de l’eau immédiatement », « Ne mélange jamais les produits chimiques ! Les potions magiques, c’est seulement dans les films ! » ou encore « Comme toutes les stars, les bougies aiment briller. Mais surtout devant un public… Si tu sors, éteins-les ! »

Une campagne en pleine période de vigilance

Cette initiative est déployée alors que la période estivale concentre traditionnellement davantage d’accidents domestiques. Les épisodes de canicule, les départs en vacances, les barbecues, les bougies, les appareils électriques ou encore les produits ménagers constituent autant de situations susceptibles de provoquer des incendies ou des blessures. En intégrant ces messages directement dans ses emballages, Carambar mise sur un support du quotidien pour rappeler des gestes simples qui peuvent éviter des accidents.

Des millions de consommateurs concernés

Présents depuis plusieurs générations dans les rayons des supermarchés, les Carambar sont consommés par un très large public. En diffusant ces messages directement dans les papillotes, la campagne bénéficie d’une visibilité importante tout au long de l’été. À partir du mois de septembre, les célèbres blagues qui font partie de l’identité de la marque retrouveront progressivement leur place sur les emballages. D’ici là, les papillotes continueront d’associer gourmandise et prévention avec une série de conseils destinés à rappeler les bons réflexes face aux principaux risques domestiques.